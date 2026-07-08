El PP respalda que una biblioteca de Zamora lleve el nombre de Rufi Velázquez tras reunir más de 1.650 firmas

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora ha mostrado su respaldo a la iniciativa ciudadana que solicita que una de las bibliotecas municipales pase a denominarse Rufi Velázquez, como reconocimiento a quien dirigió durante 35 años la red de bibliotecas de la ciudad.

La propuesta, impulsada por la ciudadanía y respaldada por más de 1.650 firmas, deberá seguir ahora el procedimiento previsto en la normativa municipal para este tipo de solicitudes.

Los populares consideran que este cambio de denominación supone un reconocimiento a la trayectoria profesional de Rufi Velázquez y a su contribución al desarrollo de las bibliotecas municipales.

A su juicio, su labor fue mucho más que la de una "funcionaria", ya que convirtió su trabajo en una "pasión" que permitió transformar estos espacios en un referente cultural para la ciudad.

Según destaca el PP, durante las más de tres décadas en las que estuvo al frente de las bibliotecas municipales se impulsaron numerosas actividades dirigidas al fomento de la lectura y la participación cultural.

Entre ellas citan campañas de animación lectora, concursos literarios y otras muchas iniciativas que, aseguran, fueron disfrutadas por varias generaciones de zamoranos.

La formación explica que la petición ciudadana deberá tramitarse conforme a la reglamentación municipal.

Aunque la normativa desarrolla con mayor detalle el procedimiento para la denominación de calles y otros viales públicos que el relativo a edificios municipales.

El Grupo Popular sostiene que no existe ningún impedimento para iniciar los trámites que permitan dar respuesta a la solicitud presentada por los firmantes.

Con el objetivo de conocer el estado del procedimiento, el PP anuncia que preguntará en las distintas comisiones informativas por la situación del denominado Banco de Datos, contemplado en el Reglamento sobre denominación y rotulación de las vías urbanas y de la identificación de edificios y viviendas.

Este instrumento está previsto para incorporar aquellas propuestas de denominación que, aun habiendo recibido el visto bueno de la Comisión de Cultura, no puedan materializarse de forma inmediata.

De este modo, quedarían registradas para una futura aplicación cuando exista la oportunidad de hacerlo.

El Grupo Municipal Popular confía en que el equipo de gobierno tramite la iniciativa conforme al procedimiento establecido y evite que la propuesta quede paralizada.

En este sentido, solicita que, si la denominación no puede hacerse efectiva de manera inmediata, al menos sea incorporada al Banco de Datos previsto en el reglamento municipal para preservar la petición respaldada por la ciudadanía.