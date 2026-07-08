El PP pide a Martínez que aproveche su viaje a Cataluña para tumbar el 'modelo Junqueras': "Es lamentable"

La portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, ha acusado este miércoles al PSOE de Castilla y León de "irse de vacaciones" con la ronda de reuniones anunciada por su secretario general, Carlos Martínez, con gobiernos autonómicos socialistas.

Además, ha reclamado que aproveche su visita de este viernes a Cataluña para exigir la retirada del modelo de financiación singular acordado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC, al considerar que perjudica a la Comunidad.

García ha realizado estas declaraciones tras conocerse que la dirección del PSOE de Castilla y León iniciará una serie de encuentros con ejecutivos autonómicos gobernados por los socialistas con el objetivo de recoger propuestas y políticas para trasladarlas posteriormente a Castilla y León.

La dirigente popular ha señalado que la primera reunión tendrá lugar este viernes en Cataluña, donde Carlos Martínez mantendrá un encuentro con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

A su juicio, la elección de esta comunidad adquiere una especial relevancia por coincidir con el debate sobre la financiación autonómica y porque, según ha afirmado, es la única comunidad que respalda el modelo de financiación pactado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC.

En relación con los asuntos que el PSOE ha anunciado que abordará durante estos encuentros, García ha afirmado que resulta contradictorio que pretenda importar políticas en materias como educación, atención educativa de cero a tres años, servicios sociales, sanidad, empleo o industria.

Según defendió, Castilla y León ya obtiene "mejores resultados" en esos ámbitos que las comunidades gobernadas por el Partido Socialista.

La portavoz popular ha asegurado que la Comunidad es "líder" en educación y ha recordado que fue "pionera" en la implantación de la gratuidad de la educación de cero a tres años.

Además, ha querido recalcar que Castilla y León también ocupa posiciones destacadas en servicios sociales y sanidad.

También ha repasado los datos del mercado laboral conocidos en junio, que, según ha indicado, sitúan a la Comunidad como la segunda autonomía que más empleo ha creado, solo por detrás de Galicia, también gobernada por el Partido Popular, y con el menor nivel de desempleo de su historia.

Asimismo, ha añadido que Castilla y León es la segunda comunidad con mayor previsión de crecimiento del PIB.

A partir de esos argumentos, García ha afirmado que el anuncio realizado por el PSOE demuestra que "se van de vacaciones" la dirección del partido y su grupo parlamentario en las Cortes.

En este sentido, recordó que, además de Cataluña, la formación tiene previsto desplazarse a Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha.

La portavoz calificó esa iniciativa como una "posición de miseria para Castilla y León" y criticó que el PSOE presente estos desplazamientos "como si fueran una delegación del Gobierno". Añadió que la situación "podría ser graciosa si no fuera tan seria" y sostuvo que evidencia la "incapacidad" del Partido Socialista de Castilla y León para ejercer una oposición "constructiva y seria".

'Modelo Junqueras'

García ha insistido en que el viaje a Cataluña ofrece a Carlos Martínez una oportunidad para solicitar la retirada del modelo de financiación pactado entre Pedro Sánchez y ERC, al que se ha referido como el "modelo Junqueras".

Según ha señalado, el dirigente socialista tiene "dos días" para decidir si quiere "hacer algo por Castilla y León" y trasladar esa petición tanto a Salvador Illa como al presidente del Gobierno.

Según expuso, ese acuerdo responde únicamente a "intereses separatistas e independentistas" y supone una negociación bilateral sobre una materia que, a su juicio, debe acordarse entre todas las comunidades autónomas. En este sentido, recordó la posición defendida por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de que el sistema de financiación debe negociarse de forma conjunta.

La portavoz del PP aseguró que la propuesta resulta "perjudicial para Castilla y León" y reclamó iniciar una nueva negociación "desde cero", descartando el planteamiento actual. Argumentó que la Comunidad representa cerca del 20 % del territorio nacional y alrededor del 5 % de la población, mientras que, según afirmó, con esa propuesta recibiría "apenas el 1,29 % de los fondos".

García sostuvo que este no es el momento de presentar modificaciones parciales al modelo, sino de retirarlo completamente y comenzar una nueva negociación del sistema de financiación autonómica, que recordó lleva doce años pendiente de renovación.

Leticia García Diana Serrano

Además, ha calificado la propuesta de "parche" e "inadmisible" y advirtió de que pone en riesgo la financiación de los servicios públicos de Castilla y León.

Leticia García ha asegurado que Carlos Martínez tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con la Comunidad rechazando los "privilegios para territorios que responden únicamente a pagos políticos" y defendiendo el "principio de igualdad" entre autonomías.

Finalmente, ha lanzado un mensaje directo al dirigente socialista al asegurar que este viernes deberá decidir "si está con Junqueras o está con Castilla y León".

Según García, si el PSOE de Castilla y León fuera "un partido leal" con la Comunidad, aprovecharía la reunión con Salvador Illa para pedir la retirada de la propuesta de financiación singular impulsada por el Gobierno central y evitar, según sostuvo, que se ponga en peligro la financiación de los servicios públicos de la Comunidad.