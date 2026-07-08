Un ganadero acaba hospitalizado tras intentar salvar su ganado y su nave de un incendio en Zamora

Incendio en una nave agrícola de Cerecinos de Campos Consorcio Provincial de Bomberos de Zamora

Un ganadero de 35 años ha resultado herido ayer, 7 de julio, y ha tenido que ser trasladado al hospital en Valladolid tras sufrir quemaduras cuando intentaba proteger su explotación y una nave agrícola de un incendio originado por la caída de un rayo en Cerecinos de Campos.

El impacto de un rayo sobre una finca de cereal desencadenó un incendio que se extendió con rapidez por el municipio zamorano.

El fuego, avivado por la rapidez con la que se propagaron las llamas, afectó a varias instalaciones agrícolas y obligó a desplegar un amplio operativo de extinción para evitar que alcanzara una explotación de ganado bovino, según ha informado la Diputación de Zamora.

Incendio en una nave agrícola de Cerecinos de Campos Consorcio Provincial de Bomberos de Zamora

Las llamas alcanzaron una meda de paja y dos naves agrícolas.

Además, una tercera instalación llegó a estar seriamente amenazada por el avance del fuego.

Antes de que las llamas llegaran hasta ella, su propietario consiguió retirar la maquinaria que se encontraba en el interior, evitando que quedara atrapada.

El incendio también avanzó en dirección a una explotación de ganado bovino.

La actuación de los equipos de extinción permitió frenar el frente de llamas antes de que alcanzara la vaquería, lo que evitó daños de mayor consideración tanto en las instalaciones como en los animales.

Durante la intervención, el propietario de la explotación sufrió quemaduras en una pierna cuando trataba de sacar una máquina de una de las naves afectadas.

Tras ser atendido en el lugar, fue evacuado al Hospital Virgen de la Concha de Zamora y, posteriormente, trasladado al Hospital de Valladolid para continuar con la asistencia sanitaria.

Incendio en una nave agrícola de Cerecinos de Campos Consorcio Provincial de Bomberos de Zamora

En las labores de extinción participaron dos autobombas del Parque de Bomberos de Benavente, una autobomba del Parque Zamora Centro del Consorcio Provincial de la Diputación de Zamora y otras dos autobombas de la Mancomunidad Tierra de Campos.

Una tarde complicada en la provincia

Pero la tarde fue aún más complicada para los servicios provinciales.

Y es que las tormentas registradas durante la tarde de este martes en la provincia de Zamora han obligado a intervenir en distintos puntos a los bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora.

Las tormentas también provocaron otra intervención en Manganeses de la Polvorosa.

En este caso, la caída de un árbol junto a una línea eléctrica afectó al cuadro eléctrico de una vivienda, que comenzó a arder.

Los propios vecinos lograron controlar el incendio utilizando un extintor antes de la llegada de los bomberos del Parque de Benavente.

Gracias a esa primera actuación, el fuego no llegó a propagarse al resto de la vivienda y los daños quedaron limitados.

La Diputación de Zamora ha agradecido el trabajo desarrollado por los distintos servicios de emergencia que participan en estas intervenciones y ha destacado la coordinación mantenida entre todos los efectivos para garantizar la seguridad de los vecinos durante el episodio de tormentas.