Fromago 2026 dispara su dimensión con 443 stands, más de 40.000 metros cuadrados y 3 kilómetros de feria

La Feria Internacional del Queso Fromago 2026 celebrará su tercera edición entre los días 17 y 20 de septiembre con un crecimiento del 30% respecto a la anterior convocatoria.

La organización ha cerrado ya al cien por cien el plano del recinto, con todos los espacios ocupados y lista de espera de expositores, después de superar ampliamente el objetivo inicial de alcanzar los 300 participantes y los 400 stands.

La presidenta de la Escuela de Industrias Lácteas de Zamora (EILZA), Sara Fregeneda, ha explicado que la feria contará finalmente con 309 expositores, de los que el 82% pertenecen al sector quesero o lácteo.

La presidenta de la Escuela de Industrias Lácteas de Zamora (EILZA), Sara Fregeneda Diana Serrano

En total habrá 443 stands comerciales repartidos a lo largo de un recorrido de tres kilómetros por el centro histórico de la ciudad, además de más de 500 carpas si se suman las destinadas a restauración, actividades, galerías del queso, espacios infantiles y voluntariado.

La superficie ocupada alcanzará los 40.000 metros cuadrados.

Según ha destacado Fregeneda, estos datos reflejan que Fromago ha alcanzado un límite de crecimiento físico dentro del actual recorrido urbano, hasta el punto de que algunos solicitantes han tenido que quedarse fuera por falta de espacio.

Durante su intervención, la presidenta de la Escuela de Industrias Lácteas ha relatado que la feria ha evolucionado desde sus primeras ediciones hasta convertirse en una herramienta para el desarrollo del conjunto del sector.

Por ello, ha asegurado que Fromago "no es solo una feria" y sostuvo que su finalidad es contribuir a construir el futuro del queso y de la industria láctea sin perder de vista "el origen y las raíces".

En este sentido, ha recordado que el sector integra a ganaderos, queserías, industrias, pequeños productores artesanos, distribuidores, cocineros, afinadores, investigadores, formadores, compradores y consumidores.

Y ha querido señalar que durante años cada uno trabajó de forma independiente, mientras que ahora Fromago constituye un espacio común desde el que impulsar la economía, el empleo, la gastronomía, el turismo, la innovación y las oportunidades de negocio.

Fregeneda también ha subrayado que el objetivo de la organización no consiste únicamente en montar una feria comercial, sino también en acercar el queso a la sociedad, fomentar la cultura quesera, impulsar el consumo de productos lácteos, abrir nuevos mercados y despertar el interés de las nuevas generaciones por un sector vinculado al medio rural y al trabajo de los ganaderos.

Premios Cincho

Uno de los principales objetivos de esta edición pasa por reforzar la profesionalización del evento.

En ese contexto volverá a celebrarse la entrega de los Premios Cincho, organizados por la Junta de Castilla y León, cuya ceremonia tendrá lugar el viernes 18 de septiembre durante la feria.

La organización también destacó que más del 90% de los proveedores y colaboradores contratados para la celebración de Fromago son empresas zamoranas.

Fregeneda ha señalado que este año se ha buscado además diversificar aún más la contratación local para ampliar el impacto económico sobre el tejido empresarial de la provincia.

Otra de las novedades será la programación continua en los escenarios repartidos por el recinto.

Desde las 11 y hasta las 21 horas se desarrollarán de forma ininterrumpida presentaciones de productos, demostraciones y catas.

La responsable de EILZA ha explicado que existe incluso lista de espera de expositores interesados en participar en estas actividades. La agenda completa se publicará durante el mes de agosto.

La dimensión internacional constituye otro de los grandes ejes de Fromago 2026.

Público asistente a la presentación de la Feria Internacional del Queso Fromago Diana Serrano

La feria reunirá más de 40 stands de queseros internacionales, concentrados principalmente en el entorno de la Catedral, aunque el crecimiento ha obligado a ampliar el espacio disponible.

Además de los expositores extranjeros, participarán prescriptores internacionales como ponentes, jurados y miembros de mesas redondas.

Paralelamente se desarrollará un plan específico de comunicación para aumentar la presencia de Fromago en publicaciones especializadas internacionales.

En el ámbito comercial ya hay confirmados 45 importadores procedentes de más de 23 países, dentro de las misiones organizadas por la Cámara de Comercio de Zamora junto con ICECYL.

La organización considera que estas reuniones permitirán abrir nuevos mercados y prolongar las oportunidades comerciales más allá de los cuatro días de celebración de la feria.

La oferta gastronómica también crecerá de forma notable para atender la elevada afluencia prevista de visitantes.

El recinto dispondrá de siete tabernas y once food trucks distribuidos por distintos puntos de la ciudad.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, durante la presentación de Fromago Diana Serrano

La plaza de San Martín volverá a convertirse en el espacio dedicado al lechazo e incorporará también jamón, pulpeiro, croquetas, opciones sin gluten, postres y otras propuestas gastronómicas.

Como novedad, los jardines del Castillo albergarán una gran zona gastronómica con food trucks, productos gallegos, pulpeiro y espacios de brasa, concebida como un área de descanso dentro del recorrido de la feria.

La organización también ha reforzado la promoción nacional e internacional mediante la iniciativa Camino a Fromago, que ha llevado la feria a distintos eventos y encuentros celebrados en ciudades españolas y en países como Reino Unido, Suiza y Francia.

Según ha explicado Fregeneda, estos viajes han servido para presentar el proyecto ante productores y afinadores internacionales que ya conocían la feria.

Otro de los aspectos que experimenta un fuerte crecimiento es el voluntariado.

El número de personas inscritas se ha duplicado respecto a la edición anterior y las solicitudes continúan llegando, un dato que la organización interpreta como una muestra de la implicación de la ciudadanía zamorana con el proyecto.

Asimismo, se ha reforzado el dispositivo de limpieza durante las fases de montaje, celebración y desmontaje para garantizar el mantenimiento del espacio urbano durante todo el evento.

Entre las principales novedades figura la creación de una cuarta Galería del Queso.

Este espacio se suma a las tres existentes y estará dedicado exclusivamente a los quesos galardonados con los Premios Cincho y se instalará en la plaza de La Marina, junto a la carpa de Tierra de Sabor.

Las otras galerías mantendrán una distribución temática.

La plaza de Viriato acogerá los quesos nacionales, el entorno de la Catedral reunirá los internacionales y la calle Arias Gonzalo albergará los quesos europeos con denominación de origen e indicación geográfica protegida.

Plaza de la Lana

La feria estrenará además la Plaza de la Lana, situada en Fray Diego de Deza.

Este nuevo espacio pretende reivindicar el valor económico y cultural de la lana mediante talleres y actividades dirigidas especialmente al público infantil, con el objetivo de acercar a los visitantes el proceso de obtención y transformación de este producto.

En el apartado de concursos se incorporará el primer certamen de mejor tarta de queso, cuya elevada demanda ha obligado a ampliar el número inicial de participantes. También regresarán los concursos al mejor fromelier y a la mejor tabla de quesos, ambos patrocinados por Inlac.

Degustación de quesos posterior a la presentación Diana Serrano

La programación educativa constituye otra de las grandes apuestas de esta edición.

Durante las mañanas del jueves y del viernes acudirán a la feria más de 1.100 escolares de distintos centros educativos de Zamora para participar en actividades relacionadas con la elaboración del queso, la lana y la ganadería.

Fregeneda ha indicado que esta iniciativa pretende acercar el mundo rural a las nuevas generaciones y fomentar el conocimiento del origen de los alimentos y del trabajo desarrollado por las explotaciones ganaderas.

Programación para niños

Otra de las novedades este año será la programación educativa.

Por primera vez, la feria recibirá durante las mañanas del jueves y del viernes a alumnado de los centros escolares de Zamora.

La organización ya ha confirmado la participación de más de 1.100 niños, que recorrerán el recinto y participarán en actividades relacionadas con el queso, la ganadería y la lana.

Los escolares podrán conocer cómo se elabora el queso, descubrir el origen de la leche y participar en talleres sobre el proceso de transformación de la lana.

Fregeneda ha detallado que esta iniciativa pretende acercar el sector primario a las nuevas generaciones y contribuir a que los más pequeños comprendan el trabajo que realizan las familias ganaderas y queseras.

Según ha señalado, la organización considera que estos niños representan "la siguiente generación" del sector y uno de los principales legados que quiere dejar Fromago.

Finalmente, la presidenta de la Escuela de Industrias Lácteas ha explicado que el equipo organizador lleva 661 días trabajando en la preparación de esta edición y defendió que el verdadero éxito de Fromago no debe medirse únicamente por las cifras de visitantes, ventas o expositores.

A su juicio, el legado de la feria reside en la apertura de nuevos mercados para las queserías, la formación de futuros consumidores, la promoción de la excelencia de los productos, el impulso económico para Zamora y la creación de una comunidad comprometida con el desarrollo del sector.

En ese sentido, ha cerrado su intervención asegurando que Fromago "continúa cada día" en las explotaciones ganaderas, las queserías, los colegios, los restaurantes y las relaciones comerciales que nacen durante la feria.

Y finalizaba asegurando que el futuro del sector quesero y lácteo, afirmó, "no se construye solo esos cuatro días de Fromago", sino a través del trabajo cotidiano de todos los profesionales que forman parte de la cadena productiva.