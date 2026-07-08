La Diputación impulsa el gran salto de la Escuela Internacional de Industrias Lácteas con una nueva sede de 1,3 millones

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, durante la presentación de Fromago Diana Serrano

La Diputación de Zamora invertirá 1,3 millones de euros para habilitar una nueva sede de la Escuela Internacional de Industrias Lácteas (EILZA) en el Colegio del Tránsito, así lo ha desvelado el presidente de la institución provincial, Javier Faúndez, durante la presentación de la tercera edición de Fromago, donde también destacó la evolución de la feria y su impacto económico.

Un proyecto con el que pretende consolidar a la provincia como centro de referencia nacional e internacional en la formación del sector quesero y ganadero.

Faúndez ha calificado este proyecto como una de las principales apuestas estratégicas de la Diputación para reforzar un sector que considera esencial para la economía provincial.

El presidente provincial ha explicado que EILZA ha demostrado durante estos años su capacidad para formar profesionales especializados y defendió que la escuela "no solo es Fromago", sino también el espacio donde "se están formando los futuros queseros y ganaderos".

Faúndez también ha recordado que una de las primeras decisiones que adoptó al frente de la Diputación fue encomendar a EILZA la organización de la Feria Internacional del Queso.

Y ha asegurado que aquella decisión fue un "acierto" y agradeció a la entidad haber aceptado ese reto en un momento en el que el proyecto todavía estaba dando sus primeros pasos.

En este sentido, ha defendido que las administraciones deben respaldar iniciativas de este tipo, mientras que la organización corresponde a quienes cuentan con experiencia en el sector.

Durante las reuniones mantenidas entre ambas entidades, Faúndez ha explicado que la escuela había trasladado las dificultades derivadas de sus actuales instalaciones, ubicadas en el centro Alfonso IX y cedidas por la Junta de Castilla y León.

Según ha añadido, esos espacios "se quedan pequeños" y presentan unas condiciones que ya no responden a las necesidades de una escuela en crecimiento.

Ante esa situación, ha anunciado que la Diputación lleva meses trabajando en una solución definitiva.

El nuevo Centro Nacional e Internacional de Formación de EILZA permanecerá en Zamora y ocupará unas instalaciones completamente rehabilitadas en el Colegio del Tránsito.

El objetivo es que el proyecto siga creciendo desde la provincia y convierta a Zamora en un referente formativo vinculado al mundo del queso.

Faúndez ha detallado al respecto que la actuación supondrá una inversión de 1,3 millones de euros.

El proyecto estará redactado a finales del presente mes de julio y la previsión es que las nuevas instalaciones puedan entrar en funcionamiento a finales de 2027, momento en el que la escuela trasladará allí su sede.

El presidente ha enmarcado esta actuación dentro de la estrategia para fortalecer toda la cadena de valor del sector lácteo.

Y ha recordado que Zamora cuenta con explotaciones ganaderas que mantienen actividad y empleo en el medio rural y con algunas de las principales industrias queseras del país, lo que permite que el valor añadido de la producción permanezca en la provincia.