La actividad empresarial de Zamora crece un 35,5% en cinco años sin subir los impuestos municipales

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido; y el concejal de Hacienda, Diego Bernardo Diana Serrano

El Ayuntamiento de Zamora ha incrementado la recaudación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) un 35,5% entre 2020 y 2025, al pasar de 2,6 millones de euros a 3,5 millones.

La evolución de este tributo refleja un aumento de la actividad económica desarrollada en la ciudad, ya que durante ese periodo no se ha producido ninguna subida de los gravámenes aplicados a las empresas.

Los datos, dados a conocer por la Concejalía de Recaudación y Rentas y Hacienda, muestran una evolución al alza de los ingresos procedentes del IAE a lo largo del primer quinquenio de la década.

Según las cifras municipales, la recaudación ha aumentado de forma progresiva hasta alcanzar los 3,5 millones de euros en 2025, frente a los 2,6 millones registrados en 2020.

El Consistorio destaca que este incremento no responde a un aumento de la presión fiscal, sino al crecimiento de la actividad empresarial en la capital.

Al mantenerse sin cambios el gravamen del impuesto durante estos años, la evolución de la recaudación se interpreta como un reflejo del mayor dinamismo económico de la ciudad.

La evolución también se aprecia en el número de empresas sujetas al impuesto por superar el millón de euros de facturación anual.

En 2020 existían 685 sociedades con ese volumen de negocio, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 761. El incremento alcanza así el 11,09% en cinco años.

El concejal de Hacienda, Diego Bernardo, ha realizado un balance "positivo" de estos datos y ha señalado que evidencian que la actividad empresarial en Zamora "se ha incrementado en más de un tercio" durante el último lustro.

El responsable municipal ha subrayado además el valor de esta evolución al recordar que "durante todo este tiempo se han mantenido los gravámenes a las empresas sin que se haya producido un incremento en los impuestos que deben pagar a las arcas municipales".

A su juicio, esta circunstancia otorga un mayor significado al crecimiento experimentado por la recaudación del IAE.

Bernardo también ha puesto en relación estos indicadores económicos con la evolución del mercado laboral en el mismo periodo.

Según los datos facilitados, la tasa de desempleo en Zamora ha pasado del 17,99% de la población activa en 2020 al 12,49% al cierre de 2025, lo que supone una reducción de más de cinco puntos porcentuales.

A esta evolución se suma el aumento del número de afiliaciones a la Seguridad Social.

A comienzos de 2020 había registradas 26.611 personas afiliadas, mientras que al finalizar 2025 la cifra alcanzó las 29.988, consolidando una tendencia ascendente durante el periodo analizado.

El concejal considera que estos indicadores respaldan la estrategia seguida por el equipo de gobierno municipal en materia económica.

En este sentido, ha afirmado que estos resultados "animan" al Ejecutivo local a mantener los mismos criterios de actuación para favorecer que continúe creciendo la actividad económica y que la reducción del desempleo siga avanzando al mismo ritmo que en los últimos años.