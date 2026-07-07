Zamora impulsa la renovación integral del polígono de Los Llanos con casi 880.000 euros en obras de aceras y asfaltado

El polígono industrial de los Llanos en Zamora. El Español

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora ha adjudicado las obras de renovación de aceras y asfaltado del polígono industrial de Los Llanos.

Una actuación que movilizará cerca de 880.000 euros entre las obras ya contratadas y la futura renovación del alumbrado público.

La intervención pretende mejorar las infraestructuras de una de las principales áreas empresariales de la ciudad y responder a las demandas planteadas por el tejido productivo.

Los dos proyectos cuentan con financiación del Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León.

Ambos salieron a licitación con un presupuesto base conjunto de 800.000 euros, repartido en 400.000 euros para cada actuación, aunque finalmente las adjudicaciones se han cerrado por un importe inferior.

La renovación de las aceras ha sido adjudicada a la empresa Torconsa Obras y Servicios, S.L. por un importe de 332.750 euros, IVA incluido.

Por su parte, los trabajos de asfaltado serán ejecutados por Aglomex, S.A., que realizará la actuación por 347.000 euros, IVA incluido.

Las dos adjudicaciones suman una inversión total de 679.750 euros.

A esta cantidad se añadirá una actuación independiente para renovar de forma integral el alumbrado público mediante tecnología LED, con una inversión de 200.000 euros.

Este proyecto forma parte de un plan más amplio que contempla mejoras en diferentes zonas de la capital.

El Ayuntamiento recalca que esta actuación ha sido definida tras el trabajo conjunto con la Asociación de Empresarios del Polígono y la CEOE.

El Consistorio zamorano señala que el proyecto es fruto del "diálogo permanente" mantenido con el tejido empresarial y busca dar respuesta a las necesidades planteadas por las empresas tanto desde el punto de vista funcional como en la mejora de la imagen del entorno industrial.

Las obras actuarán sobre varias de las principales vías del polígono. En concreto, se renovarán las aceras de las avenidas de Zamora, León, Asturias y Los Llanos. Paralelamente, se asfaltarán las avenidas de León, Asturias, Europa y Los Llanos.

El proyecto prevé sustituir los pavimentos actuales por un adoquinado de alta resistencia.

Según el Ayuntamiento, este material ofrecerá una mayor durabilidad, soportará mejor el tránsito de vehículos pesados característico de una zona industrial y contribuirá a mejorar la imagen urbana del polígono.

Convenios de colaboración y subvenciones nominativas

Durante la misma sesión, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado varios convenios de colaboración y subvenciones nominativas dirigidos a iniciativas de cooperación internacional, acción social y promoción cultural.

Entre los acuerdos figura una ayuda de 20.000 euros destinada a la UNRWA para facilitar el acceso a servicios educativos de la infancia de Beit Jala, en Cisjordania. Asimismo, se conceden 16.500 euros a la Asociación Zamora con el Sahara para el desarrollo de sus actividades.

En el ámbito cultural, el Ayuntamiento destinará 55.000 euros a la Asociación Littleopera para la organización del XI Festival Internacional de Ópera de Cámara, que se celebrará entre los días 24 y 26 de julio.

También ha aprobado una subvención de 15.000 euros para la Asociación Cultural Banda de Música de Zamora con el objetivo de apoyar la participación de la formación en el World Music Contest que tendrá lugar en Kerkrade, en los Países Bajos.

La sesión incluyó igualmente la aprobación de un convenio con la Asociación de Personas Sordas de Zamora, dotado con 15.000 euros, para desarrollar el programa de atención integral y promoción de la autonomía de las personas sordas.

Además, la Liga Española de la Educación recibirá una subvención de 14.000 euros destinada al desarrollo de actividades festivas, socioculturales y comunitarias.