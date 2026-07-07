Alarma en Zamora por un incendio de vegetación en Carrascal: el 112 recibe más de 35 llamadas alertando del fuego

ARCHIVO - Un efectivo de los Bomberos de Zamora, y en el cielo, el helicóptero de la Junta Jcyl

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido más de 35 llamadas por un incendio de vegetación y monte bajo declarado en la Dehesa de San Julián, en la localidad de Carrascal, al oeste de Zamora.

El suceso ha movilizado un amplio operativo de emergencias.

El fuego permanece activo y, por el momento, no constan personas heridas.

Las primeras alertas llegan a partir de las 14.57 horas, cuando numerosos ciudadanos han comunicado la existencia de un incendio en una zona de vegetación y monte bajo situada en la Dehesa de San Julián.

Tras recibir las llamadas, el Centro Coordinador de Emergencias ha activado a los Bomberos y a la Policía Municipal de Zamora, a Policía Nacional y al centro provincial de mando de Medio Ambiente.

Este último ha puesto en marcha el dispositivo de extinción forestal para hacer frente al incendio.

Según la plataforma Inforcyl, el fuego se encuentra en estado activo y su causa probable permanece "en investigación".

En las tareas de extinción trabajan dos agentes medioambientales o celadores, una cuadrilla terrestre, una autobomba, un bulldozer, tres efectivos de las unidades ELIF y BRIF y un medio aéreo.

En total, el operativo moviliza nueve medios para intentar contener el avance de las llamas.