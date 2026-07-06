Zamora reúne a los jóvenes más brillantes que marcarán el futuro de Europa en un encuentro único

Imagen de alguno de los participantes del Encuentro de Jóvenes que ha comenzado este lunes en Zamora. Fotografía: Encuentro de Jóvenes.

La Fundación Rei Afonso Henriques (FRAH) ha acogido este lunes la inauguración del V Encuentro de Jóvenes de Castilla y León, que se celebra del 6 al 8 de julio.

El acto se ha celebrado durante la mañana con la presencia de la directora de Acción Exterior de la Junta, Ruth Andérez; del vicepresidente primero de la Diputación, Víctor López de la Parte; del concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Zamora, Diego Bernardo; y del secretario general de la FRAH, José Luis González Prada.

También ha participado de forma telemática el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja.

Este último ha subrayado los beneficios y los logros de la Unión Europea durante los 40 años de integración de España y Portugal.

Todo, tras la bienvenida de González Prada, que ha recordado la presencia de representantes de los centros Europe Direct de Castilla y León, de las universidades públicas de la comunidad y de los alumnos que han asistido a un evento que también pretende divulgar lo que se hace dentro de las instituciones europeas.

Ya en las intervenciones institucionales, el concejal Diego Bernardo ha señalado la oportunidad que representa para los jóvenes este evento, no solo para convivir y saber más sobre la UE, sino también para "conocer Zamora en profundidad".

"Este es un foro necesario para el intercambio de ideas, experiencias y oportunidades", ha constatado el edil, que ha incidido en los beneficios que ofrece el proyecto común.

En la siguiente intervención, López de la Parte ha puesto el foco en la presencia de las universidades que "han hecho posible este encuentro" y ha recordado el carácter de Zamora como provincia rayana.

"Tenemos que conseguir que los proyectos tengan posibilidades", ha remarcado el vicepresidente provincial, que ha incidido igualmente en la importancia de Europa para contar con recursos, atraer empresas y generar sinergias.

Finalmente, la directora de Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, Ruth Andérez, ha repasado las actividades y los proyectos que la administración autonómica tiene en marcha en relación con la Unión Europea y ha animado a los jóvenes a aprovechar las oportunidades que ofrece el marco comunitario.

"Vuestra generación tiene por delante los grandes retos del futuro", ha advertido Andérez, que ha expresado su deseo de dar continuidad al "mayor periodo de paz, prosperidad y cooperación" que ha visto el continente.

Una vez terminada la inauguración, los jóvenes han asistido a varias mesas redondas que se prolongarán durante todo el día.

Durante el martes está previsto que el desarrollo de las actividades tenga lugar en Miranda do Douro antes de la clausura del miércoles, nuevamente en Zamora