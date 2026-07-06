El voraz incendio de un vehículo en la A-66 sorprende a los conductores en plena operación salida del verano

Incendio en la A-66, a la altura de Valparaíso Diputación de Zamora

La Diputación de Zamora ha intervenido este domingo en el incendio de un vehículo registrado en la autovía A-66, a la altura de Valparaíso, en plena operación salida del verano en España.

El fuego se declaró en el punto kilométrico 306 en sentido Salamanca, si bien quedó extinguido sin causar daños personales ni afectar a otros bienes o al medio natural.

Hasta el lugar se desplazó una dotación del Parque Zona Centro del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora.

Incendio en la A-66, a la altura de Valparaíso Diputación de Zamora

Los efectivos, con base en el Parque de Maquinaria de la institución provincial en la capital zamorana, actuaron para sofocar las llamas y asegurar la zona.

Una vez extinguido el incendio, los bomberos permanecieron en el lugar realizando labores de refrigeración del vehículo.

Todo para garantizar que pudiera ser retirado con todas las condiciones de seguridad y evitar cualquier posible reactivación del fuego.

La intervención concluyó sin que hubiera que lamentar heridos.

Además, las llamas no llegaron a propagarse a otros vehículos, infraestructuras próximas ni al entorno natural, por lo que los daños quedaron limitados al automóvil incendiado.

Con este servicio finalizaron las actuaciones de un domingo que la Diputación de Zamora ha definido como "especialmente activo" para los bomberos provinciales.

La institución ha agradecido "la rápida y eficaz" respuesta de los efectivos, que permitió resolver la incidencia y preservar la seguridad en este tramo de la autovía.