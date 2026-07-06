Terraza Fest desplegará más de tres meses de música, humor y magia en los bares de Zamora con más de cien actuaciones

El Ayuntamiento de Zamora ha presentado una nueva edición de 'Frescos y Combinados - Terraza Fest'.

Un festival cultural que comenzará el próximo viernes 10 de julio y se desarrollará hasta el 12 de octubre.

La iniciativa volverá a trasladar la programación cultural a las terrazas de la ciudad con el objetivo de combinar la actividad artística con la dinamización de la hostelería durante el verano y el inicio del otoño.

La presentación del festival ha contado con la participación de la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, y de la organizadora del evento, Jessica Baz.

Ambas han destacado la consolidación de una propuesta que, según señalaron, responde a la elevada demanda tanto del público como de los establecimientos hosteleros que disponen de terrazas en la capital.

María Eugenia Cabezas explicó que el festival combina dos objetivos principales.

Por un lado, pretende reforzar la programación cultural y ofrecer una imagen "atractiva" de la ciudad tanto para los zamoranos como para quienes la visitan. Por otro, busca crear nuevas oportunidades para que los artistas de Zamora puedan actuar ante el público y dar a conocer su trabajo.

El festival nació en 2016 bajo una denominación diferente y adoptó el nombre actual hace cinco años.

Desde entonces se ha consolidado como una de las propuestas estivales habituales de la ciudad.

El Ayuntamiento considera que esta actividad contribuye de forma positiva a la dinamización de Zamora mediante una programación que reúne conciertos, espectáculos de magia, monólogos y actuaciones de humor.

La programación volverá a organizarse en dos modalidades para adaptarse a la actividad de los establecimientos participantes.

El formato Vermú concentrará las actuaciones durante la mañana, mientras que el formato Tardeo reunirá los espectáculos vespertinos.

En este último caso, todas las actuaciones deberán finalizar como máximo a las 22.30 horas.

La organización ha subrayado que el cumplimiento de los horarios y el control del volumen de los espectáculos serán requisitos obligatorios durante todo el festival.

Jessica Baz recordó que los hosteleros participantes adquieren el compromiso de respetar estas condiciones y advirtió de que quienes incumplan la normativa serán "excluidos inmediatamente del programa".

La previsión es que el festival reúna entre 70 y 100 actuaciones a lo largo de los más de tres meses de duración.

La mayor concentración de actividades se producirá durante agosto y septiembre. En julio, la programación arrancará con un ritmo inicial de una actuación diaria entre los viernes y los domingos.

En esta edición participarán entre 20 y 25 establecimientos hosteleros con terraza.

El certamen volverá a servir como escaparate para numerosos artistas, principalmente de Zamora y de diferentes puntos de la provincia, como Sanabria, Toro o Benavente.

El festival también ha incrementado su capacidad para atraer participantes de otros territorios.

En la actualidad, alrededor del 30 % de los artistas proceden de provincias limítrofes como Salamanca, León o Valladolid, una presencia que amplía la proyección del evento sin perder su apuesta por el talento local.

Además de contar con creadores habituales, 'Frescos y Combinados - Terraza Fest' mantiene su vocación de facilitar las primeras actuaciones a nuevos artistas.

La organización considera que el formato de actuaciones en terrazas ofrece un entorno cercano y "distendido" para que los jóvenes intérpretes puedan iniciar su trayectoria ante el público.