El Hotel Convento I de Coreses sale a subasta: este es el depósito mínimo para acceder a la puja

El Hotel Convento I de Coreses sale a subasta, tras su cierre en mayo de 2025, a través de la web de Subastas Trademat hasta el próximo 10 de julio, por un precio inicial de 4.952.026,84 euros.

El complejo se subasta como unidad productiva junto a la finca en la que se asienta, sus instalaciones, el mobiliario y el resto de bienes vinculados a la actividad.

El activo, ubicado en la carretera de la Estación del municipio zamorano, incluye un depósito previo para participar en la puja de 247.602 euros y mantiene una deuda pendiente del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de 114.572,17 euros.

La subasta afecta a una finca rústica de regadío situada en el paraje de San Miguel de la Vega, conocido actualmente como La Vega, en el término municipal de Coreses.

La parcela cuenta con una superficie de 15.592,2 metros cuadrados, equivalente a algo más de una hectárea y media, y dispone de una casa de labor, un pozo, un cuarto destinado al transformador eléctrico y un depósito de agua con capacidad para 100.000 litros.

La finca está excluida del proceso de concentración parcelaria.

Sobre esta parcela se levanta el edificio principal del antiguo colegio que posteriormente fue transformado en establecimiento hotelero.

El inmueble tiene una superficie aproximada de 1.649 metros cuadrados y está distribuido en cuatro plantas: semisótano, primera, segunda y tercera.

Su estructura presenta una planta en forma de 'T', con dos alas paralelas a la carretera y un cuerpo posterior perpendicular.

El ala derecha alberga un salón de actos en el semisótano, una capilla con coro repartida entre las plantas primera y segunda y un antiguo dormitorio organizado en celdas en la planta superior.

Esta zona ocupa alrededor de 588 metros cuadrados.

En el ala izquierda se encuentran las antiguas cocinas, almacenes y despensas en la planta semisótano.

Sobre ellas se distribuyen distintas dependencias que fueron utilizadas como sala de estar, comedor de la comunidad, administración, biblioteca y habitaciones, además de un dormitorio colectivo con aseos y duchas en la última planta.

Su superficie ronda los 540 metros cuadrados.

Uno de los salones del Hotel Convento I de Coreses Subastas Trademat

El cuerpo posterior reúne antiguos comedores, la sala de calderas y las carboneras en el nivel inferior.

Las dos plantas siguientes estaban destinadas a aulas y enfermería, mientras que la tercera se utilizaba como dormitorio colectivo con servicios higiénicos.

En conjunto suma unos 757 metros cuadrados.

Todas las plantas del edificio disponen de aseos.

La unidad productiva también incorpora un polideportivo con pistas destinadas principalmente a la práctica de balonmano y baloncesto.

El complejo cuenta con graderío, vestuarios, duchas y servicios. Junto a estas instalaciones existe un frontón, aunque este último forma parte de una finca segregada y no se incluye en la subasta.

Entre las construcciones figura igualmente una piscina compuesta por un vaso principal para baño y otro espacio anexo destinado a la depuradora.

El conjunto ocupa 626 metros cuadrados e integra el vaso de la piscina, la sala de depuración, las zonas de acceso y circulación, además de aseos y cabinas.

La finca dispone además de un complejo agropecuario concebido originalmente para la cría y el engorde de ganado porcino.

Este espacio está formado por varias naves de diferentes dimensiones, una de ellas con dos plantas, destinadas a cochiqueras, carpintería, matadero, almacenes de forraje y una vivienda.

El recinto se completa con otras edificaciones auxiliares, silos para almacenamiento, un pozo y un pozo negro para la recogida de aguas residuales.

Spa del Hotel Convento I de Coreses Subastas Trademat

Las construcciones están ejecutadas mayoritariamente en ladrillo y cemento, aunque el edificio principal conserva piedra en la parte inferior de sus muros exteriores.

La finca mantiene además una servidumbre de paso a su favor para personas, vehículos y semovientes.

Este derecho discurre por una calle central situada entre una nave-bodega perteneciente a la finca segregada y la zona de recepción de uva y la piscina, con una anchura de 6,4 metros.

Incluye el mobiliario y equipamiento

Junto con los inmuebles también sale a subasta el mobiliario y el equipamiento del Hotel Convento I.

El lote incluye maquinaria, utillaje, mobiliario, equipos para procesos de información y elementos de transporte asociados a la explotación.

La documentación de la subasta fija un depósito de 247.602 euros como requisito para poder participar en la puja.

Zona de masaje del Hotel Convento I de Coreses Subastas Trademat

Además, el activo mantiene una deuda pendiente del IBI que asciende a 114.572,17 euros.

El Hotel Convento I fue fundado durante la década de 1990 por el empresario Agustín Lorenzo. Tras su fallecimiento en 2022, la propiedad pasó a manos de sus hijos, hasta la actual salida a subasta de la unidad productiva.