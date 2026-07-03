Una veintena de niños saharauis inicia en Zamora unas 'vacaciones en paz' junto a familias de acogida

Recepción de los niños saharauis del programa Vacaciones en Paz Ayuntamiento de Zamora

Los menores permanecerán durante los meses de julio y agosto en distintos hogares de la provincia tras ser recibidos en el Ayuntamiento, mientras la próxima semana se incorporará un nuevo grupo al programa.

El Ayuntamiento de Zamora ha recibido este viernes a una veintena de niños saharauis que pasarán los meses de julio y agosto con familias de acogida de la provincia dentro del programa Vacaciones en Paz.

Los menores han comenzado así una estancia que les permitirá alejarse temporalmente de las condiciones de vida de los campamentos de refugiados de Tinduf.

La recepción ha tenido lugar en el salón de plenos del Consistorio zamorano.

Recepción de los niños saharauis del programa Vacaciones en Paz Ayuntamiento de Zamora

En el acto han participado el concejal de Hacienda, Diego Bernardo; la concejala de Servicios Sociales, Auxi Fernández; las familias de acogida y representantes de la Asociación Zamora con el Sáhara, entidad encargada de coordinar este programa solidario en la provincia.

Gracias a esta iniciativa, los niños y niñas podrán permanecer durante dos meses en hogares zamoranos.

El objetivo es ofrecerles unas vacaciones en un entorno diferente al de los campamentos de refugiados saharauis, donde residen habitualmente, y facilitarles unas condiciones de vida distintas durante el periodo estival.

Los representantes municipales han agradecido el compromiso de las familias que participan en el programa y han puesto en valor la implicación que demuestran al acoger a los menores de forma altruista.

Ambos han definido a estas familias como "bravas y valientes" y han asegurado que desempeñan una labor "impagable" al ofrecer a los niños unas condiciones que no pueden disfrutar en su lugar de origen.

Tras el acto institucional, los menores se han reunido con las familias con las que convivirán durante las próximas semanas.

En muchos casos, el reencuentro ha estado marcado por la continuidad de una relación iniciada en ediciones anteriores del programa, ya que varias familias repiten la experiencia de acogida.

Los niños proceden de los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, donde vive desde hace décadas buena parte de la población saharaui.

Durante su estancia en Zamora convivirán con familias de distintos municipios de la provincia, que participan de manera voluntaria en esta iniciativa solidaria.

El concejal de Hacienda, Diego Bernardo; la concejala de Servicios Sociales, Auxi Fernández y representantes de la Asociación Zamora con el Sáhar Ayuntamiento de Zamora

Desde la Asociación Zamora con el Sáhara, su representante Inés Prieto ha agradecido especialmente la colaboración y la "sensibilidad" mostradas por el Ayuntamiento de Zamora hacia este proyecto.

Además, ha recordado el viaje realizado el pasado mes de abril junto a representantes municipales a los campamentos de refugiados, una visita que permitió comprobar sobre el terreno las dificultades a las que se enfrenta diariamente la población saharaui.

El programa Vacaciones en Paz continuará ampliándose durante los próximos días.

A la veintena de menores que ha llegado este viernes se sumará la próxima semana un nuevo grupo de niños y niñas que también pasará el verano con familias de acogida de la provincia de Zamora.