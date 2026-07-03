Unai Simón, de raíces zamoranas, bate el récord Guinness como el portero más tiempo imbatido en un Mundial

La selección española certificaba anoche su pase a los octavos de final del Mundial tras imponerse por 3-0 a Austria.

Una victoria donde el portero de la Roja se mantuvo imbatido un partido más. Una hazaña que le ha valido para convertirse en el guardameta que más tiempo ha permanecido imbatido en una misma Copa del Mundo.

El joven, vasco de raíces zamoranas, alcanzaba ayer los 518 minutos sin recibir un gol, una marca que le sitúa por delante del histórico registro del italiano Walter Zenga, superando los 517 minutos que acumuló en el Mundial de Italia 1990.

El exportero italiano permaneció invicto hasta las semifinales frente a Argentina, una marca que había permanecido inalterada durante décadas y que ahora queda superada por el internacional español.

Así lo ha certificado Guinness World Records este viernes, a través de un comunicado en sus redes sociales, donde destaca la labor del guardameta que tiene sus orígenes en San Marcial.

El guardameta del Athletic Club mantiene su portería a cero en la Copa del Mundo desde el tanto que le marcó el japonés Ao Tanaka en el minuto 51 del tercer encuentro de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Desde entonces ha enlazado una racha que le ha permitido entrar en la historia de la competición.

Antes de establecer el nuevo récord mundial, Unai Simón ya había dejado atrás otra referencia histórica del fútbol español.

El portero vasco también superó los 476 minutos de imbatibilidad que Iker Casillas acumuló entre el Mundial de Sudáfrica 2010 y el de Brasil 2014.

Un registro que hasta ahora era el mejor de un guardameta de la selección española en la competición.

El internacional tendrá la oportunidad de ampliar su marca en los octavos de final, donde España se enfrentará a Portugal o Croacia.

El objetivo será prolongar una racha que se ha convertido en uno de los grandes argumentos del conjunto español en este Mundial.

Sus raíces zamoranas

Más allá de sus éxitos deportivos, Unai Simón conserva una estrecha relación con la provincia de Zamora.

Sus abuelos, Carmen y Juan, residen en San Marcial, de donde es originaria su familia paterna.

Carmen y Juan Real Federación Española de Fútbol

Una pequeña localidad de Tierra del Pan a la que el guardameta acudía durante todos los veranos de su infancia y adolescencia para pasar las vacaciones junto a su familia.

Su padre, Daniel Simón, continúa visitando con frecuencia el municipio zamorano para compartir tiempo con sus padres y practicar ciclismo, una de sus principales aficiones.

Ese vínculo familiar ha permitido que Unai mantenga el contacto con el pueblo pese a su trayectoria profesional.

En San Marcial todavía son muchos los vecinos que recuerdan al ahora internacional español jugando pachangas en el campo de fútbol de la localidad junto a otros jóvenes del municipio.

También evocan las conversaciones que compartía durante las noches en el trinquete, uno de los puntos de encuentro habituales del pueblo.

La última visita del guardameta a la localidad se produjo durante el verano de 2025.

Unai Simón pasó unos días de forma discreta en la vivienda familiar antes del inicio de las fiestas patronales, manteniendo una costumbre que refleja el fuerte arraigo que conserva con las raíces zamoranas de su familia.