La Junta culpa a Sánchez del bloqueo de la musealización del Museo de Semana Santa: "El problema es el Gobierno"

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, visitando las obras del nuevo Museo de Semana Santa de Zamora Diana Serrano

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha fijado a principios de 2027 la finalización de las obras del nuevo Museo de Semana Santa de Zamora.

Si bien, ha puntualizado que el espinoso asunto de la musealización del edificio continúa sin resolverse porque, según ha afirmado, el Gobierno de España no ha cumplido el compromiso que adquirió para financiarla.

Blanco ha visitado este viernes la evolución de unos trabajos que, según ha explicado, ya han superado la fase de cimentación.

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, visitando las obras del nuevo Museo de Semana Santa de Zamora Diana Serrano

La actuación se encuentra actualmente en la ejecución del forjado de la primera planta, después de completar las labores del sótano, los muros pantalla y los pilotes.

La responsable autonómica recordó que se trata de una inversión superior a los diez millones de euros.

La Junta de Castilla y León financia el 57 % del proyecto, mientras que el resto de la aportación corresponde al Ayuntamiento de Zamora y a la Diputación Provincial.

Durante la visita, Blanco destacó que el futuro edificio pretende convertirse en un museo "de vanguardia" y en un referente tanto para Castilla y León como para el conjunto del país.

En su opinión, la infraestructura permitirá reforzar el atractivo turístico de la ciudad durante todo el año y contribuirá a impulsar la actividad económica vinculada al comercio, la hostelería y los servicios.

El nuevo museo contará con cerca de 5.500 metros cuadrados de superficie expositiva, destinados a poner en valor el patrimonio de la Semana Santa zamorana.

Obras del nuevo Museo de Semana Santa de Zamora Diana Serrano

La vicepresidenta zamorana ha defendido que este espacio debe convertirse en un "motor económico" para la capital y para el conjunto de la provincia.

Respecto al calendario de la actuación, Blanco ha explicado que hasta ahora no se había querido concretar una fecha debido a la evolución de las obras.

Y ha recordado que, tras el inicio de los trabajos, aparecieron restos arqueológicos, entre ellos una atarjea que finalmente se integrará en el recorrido del futuro museo, circunstancia que alteró la planificación inicial.

Obras del nuevo Museo de Semana Santa de Zamora Diana Serrano

Aun así, la zamorana ha señalado que, siempre con la cautela que exigen tanto las condiciones meteorológicas como el desarrollo de la propia construcción, el objetivo es que la obra quede concluida a principios de 2027.

La musealización, en el aire

Después será necesario afrontar la musealización del edificio, así como la tramitación de licencias y permisos antes de su apertura.

Sobre esa fase, Blanco ha responsabilizado directamente al Ejecutivo central.

La vicepresidenta ha asegurado que la musealización "solo ha tenido un problema" y que ese problema "ha sido el Gobierno de España".

La zamorana ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comprometió esa financiación durante una visita a Zamora en 2019 y sostuvo que distintos ministros y la entonces delegada del Gobierno, Virginia Barcones, reiteraron posteriormente ese compromiso.

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, visitando las obras del nuevo Museo de Semana Santa de Zamora Diana Serrano

Sin embargo, la vicepresidenta ha asegurado que "la realidad es que no hay compromiso y que no hay nada".

Todo pese a las reclamaciones trasladadas por la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento de Zamora. Añadió que las diferentes iniciativas impulsadas para obtener una respuesta no han recibido contestación.

Ante esa situación, Blanco ha anunciado que la Junta mantendrá próximamente una reunión con la Junta Pro Semana Santa para analizar tanto el proyecto museográfico como el futuro modelo de gestión del museo.

La vicepresidenta ha explicado que será necesario estudiar las distintas alternativas y valorar cómo pueden colaborar las administraciones implicadas.

Preguntada por la posibilidad de que la financiación de la musealización se reparta entre la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento, tal y como planteó recientemente el presidente de la institución provincial, Javier Faúndez, Blanco ha respondido que esa opción deberá analizarse una vez se estudie el proyecto con detalle y se escuche a la Junta Pro Semana Santa.

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, visitando las obras del nuevo Museo de Semana Santa de Zamora Diana Serrano

La vicepresidenta ha zanjado el tema asegurando que el Ejecutivo autonómico mantiene su compromiso con el museo, con la Semana Santa y con Zamora.

No obstante, mantiene su deseo de que el Gobierno de España termine cumpliendo el compromiso adquirido, aunque reconoció que hasta ahora no han obtenido ninguna respuesta y ha finalizado recordando que Pedro Sánchez "está acostumbrado a cambiar de opinión".