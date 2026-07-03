Un hombre muere tras caer desde un cerezo a una altura de cuatro metros en Alcañices

Un hombre de 61 años ha fallecido tras caer desde un cerezo en la localidad de Alcañices.

Según ha confirmado EL ESPAÑOL de Castilla y León, una llamada a las 08.47 horas al Centro de Emergencias 112 de Castilla y León alertaba de la caída de un varón de unos 60 años en la calle de los Labradores, del municipio alistano.

El alertante indicaba que el hombre se encontraba inconsciente tras el golpe.

Según ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, el hombre había caído desde una altura aproximada de cuatro metros.

Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil de Zamora, una ambulancia Soporte Vital Básico de Emergencias Sanitarias del Sacyl y un equipo médico del centro de salud de Alcañices.

Lamentablemente, los servicios sanitarios no han podido hacer nada por su vida e, incluso, estaba camino al lugar un helicóptero sanitario, que finalmente ha sido desactivado al confirmarse la muerte del varón.

Además se da la circunstancia de que el pueblo se encuentra inmerso en sus fiestas populares en honor a la Virgen de la Salud, lo cual supone un doble golpe para los vecinos de esta localidad limítrofe con Portugal.