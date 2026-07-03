La gran apuesta internacional de Fromago: importadores de más de 20 países llegarán a Zamora

El programa de misiones comerciales inversas de Fromago Cheese Experience 2026 contará con la participación de importadores y prescriptores procedentes de más de veinte países de los cinco continentes.

Además, prevé reunir cerca de 45 empresas internacionales invitadas durante la celebración de la feria, que tendrá lugar del 17 al 20 de septiembre en Zamora.

La dimensión internacional volverá a ser uno de los ejes de Fromago Cheese Experience 2026.

La organización continúa ampliando el programa de misiones comerciales inversas con el objetivo de facilitar contactos de negocio entre los expositores y compradores especializados de distintos mercados internacionales, consolidando así el carácter profesional del certamen.

La feria, que se celebrará en Zamora entre el 17 y el 20 de septiembre, contará con la presencia de importadores y prescriptores procedentes de más de una veintena de países repartidos por los cinco continentes.

La previsión es alcanzar cerca de 45 empresas internacionales invitadas, una cifra que refuerza la proyección exterior de este encuentro dedicado al sector quesero.

La representación europea estará integrada por profesionales de Alemania, Bélgica, Croacia, Francia, Italia, Letonia, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suiza. Desde el continente americano participarán importadores de Estados Unidos, México, Perú, Brasil, Uruguay y República Dominicana.

La relación de mercados internacionales también incluye representantes de Japón, Hong Kong, Singapur y Tailandia, en Asia; Australia, en Oceanía; y Marruecos, como país participante del continente africano.

A esta presencia empresarial se unirán prescriptores especializados de reconocido prestigio. Entre ellos figura la Guilde des Fromagers, además de medios de comunicación especializados en el sector quesero.

La organización considera que esta participación contribuirá a reforzar la proyección internacional de la feria y a incrementar el interés por los quesos de Zamora y de Castilla y León tanto en mercados ya consolidados como en otros con potencial de crecimiento.

Desde la organización subrayan que esta dimensión profesional constituye uno de los principales elementos "diferenciales" de Fromago Cheese Experience.

En este sentido, destacan que el programa de misiones comerciales representa una herramienta para seguir consolidando la feria como uno de los grandes encuentros internacionales del sector quesero.

Las reuniones bilaterales entre los expositores y los importadores se desarrollarán durante las mañanas de los días 17 y 18 de septiembre en el Teatro Ramos Carrión. Estos encuentros permitirán a las empresas presentar sus productos y establecer contactos comerciales directos con compradores internacionales.

Las empresas interesadas en participar deberán inscribirse previamente en la plataforma de matchmaking. A través de este sistema podrán seleccionar los importadores con los que desean mantener reuniones y elegir el horario de cada encuentro. La participación tiene un coste de 50 euros, más IVA, por empresa y las plazas disponibles son limitadas.