Arden 40 hectáreas de cereal en un incendio intencionado en Villafáfila: no era el primero

Camión del Servicio de Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora en el incendio de Villafáfila Diana Serrano

El incendio declarado este jueves por la tarde en Villafáfila ha quedado controlado tras afectar a unas 40 hectáreas de cereal.

El fuego, cuya causa probable apunta a un origen intencionado, según la Junta de Castilla y León, movilizó un amplio operativo de extinción que logró frenar su avance en poco más de una hora y media, evitando que las llamas alcanzaran una superficie mayor.

El incendio se inició a las 17.08 horas en una finca agrícola situada en el término municipal de Villafáfila, según la información facilitada por la plataforma Inforcyl de la Junta.

La evolución del operativo permitió dar el incendio por controlado a las 18.40 horas, después de una rápida actuación coordinada de los distintos medios desplazados.

En las labores de extinción participaron los bomberos del Parque de Benavente y de la Mancomunidad Tierra de Campos, integrados en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora.

El dispositivo movilizado estuvo integrado también por cinco agentes medioambientales o celadores, dos cuadrillas terrestres, dos autobombas, un equipo ELIF y un helicóptero.

La coordinación entre todos los efectivos permitió contener el incendio antes de que alcanzara una mayor extensión.

Una vez estabilizado el fuego, los equipos permanecieron sobre el terreno realizando labores de refresco y vigilancia hasta la llegada de la noche.

El objetivo fue eliminar posibles puntos calientes y evitar cualquier reproducción de las llamas.

La Diputación de Zamora destacó que la rapidez de la intervención resultó determinante para controlar el incendio y evitar que se propagara a una superficie superior.

La institución provincial agradeció el "excelente trabajo", la coordinación y la profesionalidad de todos los efectivos que participaron en el operativo.

El incendio se originó en una finca agrícola que ya había registrado otro fuego durante la pasada semana.

Una circunstancia que coincide con la causa probable reflejada por Inforcyl, que señala un origen intencionado.

La investigación permitirá determinar las circunstancias concretas en las que se produjo el incendio.