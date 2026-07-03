Un aparatoso choque entre un tractor y un coche en Sayago: se golpean de frente y acaban cortando la carretera

Accidente de tráfico entre un tractor y un coche en la ZA-P-2224 Diputación de Zamora

Los bomberos del parque de Bermillo de Sayago, operarios del Parque de Maquinaria de la Diputación y la Guardia Civil han intervenido para despejar la ZA-P-2224.

Un turismo y un tractor han colisionado este viernes en la carretera ZA-P-2224, a la altura de Moral de Sayago.

Un suceso que ha obligado a cortar temporalmente la circulación mientras se desarrollaban las labores de retirada de los vehículos implicados.

Una dotación de bomberos del parque de Bermillo de Sayago, integrada en el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora, se ha desplazado hasta el lugar del siniestro para colaborar en las tareas necesarias para restablecer la circulación.

Accidente de tráfico entre un tractor y un coche en la ZA-P-2224.jpg Diputación de Zamora

Los efectivos han trabajado junto a operarios del Servicio del Parque de Maquinaria de la Diputación de Zamora en la retirada de los vehículos implicados y en la liberación de la calzada.

Como consecuencia de la colisión, la vía había quedado completamente cortada al tráfico.

Durante toda la intervención, agentes de la Guardia Civil se han encargado de señalizar el tramo afectado y regular la circulación con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores mientras se prolongaban los trabajos.

La actuación conjunta de los distintos servicios ha permitido despejar la carretera tras la retirada del turismo y del tractor.

Accidente de tráfico entre un tractor y un coche en la ZA-P-2224 Diputación de Zamora

Según ha informado la Diputación de Zamora, el accidente no ha provocado daños personales, por lo que el balance del siniestro se limita a los daños materiales ocasionados por la colisión.