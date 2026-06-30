Zamora prepara la cuenta atrás para el eclipse solar de agosto con talleres gratuitos por toda la provincia

Javier Faúndez y Víctor López de la Parte, dentro del planetario del stand del Patronato Provincial de Turismo de Zamora

El Patronato de Turismo de Zamora ha organizado, en colaboración con la Agrupación Zamorana de Astronomía, un ciclo de talleres informativos sobre el eclipse solar previsto para el próximo 12 de agosto.

La iniciativa recorrerá durante el mes de julio distintas localidades de la provincia con el objetivo de acercar a la población las claves para comprender este fenómeno astronómico y aprender a observarlo de forma segura.

Las sesiones comenzarán el jueves 2 de julio en Camarzana de Tera, en el local de usos múltiples, y estarán impartidas por Fernando García Roncero. Al día siguiente, viernes 3, el taller se trasladará al salón de plenos del Ayuntamiento de Fermoselle, también con García Roncero como ponente.

El calendario continuará el sábado 4 en el salón de plenos del Ayuntamiento de Villalpando, nuevamente con Fernando García Roncero.

El martes 7 será el turno de Alcañices, donde la actividad se celebrará en el salón de plenos municipal y correrá a cargo de Manuel Alonso Benito.

La programación seguirá el jueves 9 en Puebla de Sanabria. En esta localidad, el taller tendrá lugar en la 'Sala de Mujeres', situada en la planta baja del Ayuntamiento, y será impartido por Fernando García Roncero.

Un día después, el viernes 10, la actividad llegará al Teatro de Fuentesaúco, también dirigida por este mismo ponente.

El recorrido concluirá el lunes 13 de julio en Bermillo de Sayago. La sesión se desarrollará en el salón de plenos del Ayuntamiento y será impartida por Saúl Miguel Garrido.

Todos los talleres comenzarán a las 11.00 horas.

El contenido de las jornadas se dividirá en una parte teórica y otra práctica.

Durante la explicación inicial se abordarán cuestiones como qué es un eclipse, las diferencias entre un eclipse solar y uno lunar, los distintos tipos de eclipses solares, los métodos adecuados para su observación, las medidas de protección y seguridad que deben seguirse y las localizaciones más apropiadas para contemplar el fenómeno.

La segunda parte del taller permitirá a los asistentes realizar una observación directa del Sol utilizando gafas homologadas y un telescopio, con el fin de conocer de manera práctica cómo debe llevarse a cabo una observación segura del eclipse previsto para el 12 de agosto.