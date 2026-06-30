Un fallo en el lanzamiento de los fuegos artificiales provoca un incendio en Olivares con la zona llena de público

Incendio en la orilla de Olivares, por los fuegos artificiales de San Pedro en Zamora

Las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora llegaban anoche a su fin con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales, a orillas del río Duero.

Un momento de celebración y despedida de los festejos zamoranos, que se vieron enturbiados después de que un fallo en el lanzamiento de la pirotecnia provocara varios pequeños fuegos en las inmediaciones de la orilla de Olivares, donde se concentraban numerosos espectadores.

Así lo ha relatado un usuario en redes sociales, con vídeo de las llamas en las orillas de Olivares.

Un hecho que no ha pasado desapercibido para el concejal de Protección Ciudadana, David Gago, quien ha asegurado que el Ayuntamiento analizará lo sucedido con la empresa responsable de la pirotecnia.

En su mensaje, el usuario ha asegurado que "ha podido suceder una desgracia" y aseguraba que "lanzan fuegos de artificio desde la orilla de Olivares sin acordonar nada", añadiendo que en la zona había "unas 300 personas viendo desde allí los fuegos, mayores o niños pequeños".

Ante esa publicación, David Gago ha defendido que la empresa encargada de los fuegos artificiales se trata de "la misma que los últimos tres años" y señaló que el espectáculo es "muy parecido", aunque reconoció que "evidentemente hay un error de lanzado".

Gago ha precisado que los fuegos "se lanzan desde Los Pelambres" y recordando además que, "como es habitual desde hace muchos años", parte del espectáculo discurre sobre el río Duero.

Además, quiso agradecer la intervención de los bomberos en esos momentos, destacando que "están siempre preparados y actuaron rápidamente".

El usuario volvió a intervenir para insistir en que el problema no se produjo únicamente por un proyectil desviado.

Según su relato, "se han lanzado una o dos baterías desde Olivares", una zona que, según ha asegurado, estaba "llena de gente mayor y niños".

Además, ha asegurado que varias personas han sufrido "quemaduras" en el pelo y "muchas magulladuras al escapar de las explosiones".

En ese mismo comentario ha reclamado que la zona "debería estar acordonada", una afirmación que atribuyó a "palabras textuales de los propios bomberos".

También elogió la actuación del servicio de extinción de incendios municipales, indicando que "actuaron genial", aunque planteó la posibilidad de que las consecuencias hubieran podido ser mucho más graves. "¿Y si pasa algo qué?", se ha preguntado, antes de cuestionar si "ningún técnico del Ayuntamiento revisa cómo están preparadas las lanzaderas".

David Gago también ha respondido nuevamente a dichos mensajes indicando que no dispone de esa información y rechazó que existieran lanzaderas instaladas fuera del recinto previsto. "No es posible que haya lanzaderas fuera de Los Pelambres", ha aseverado.

El concejal ha cerrado la conversación asegurando que, según la información de la que dispone, el incidente habría sido consecuencia de "un rebote de los fuegos del otro lado".

Y que el dispositivo se revisa "mil veces", aunque admitió que "evidentemente un mal disparo por parte de la empresa provoca un problema serio".