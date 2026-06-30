Angustia en Moraleja del Vino por el incendio de una vivienda donde podría encontrarse un hombre con movilidad reducida

Un incendio declarado este martes en una vivienda de Moraleja del Vino mantiene a la localidad en vilo sobre el paradero de un hombre de entre 70 y 80 años con problemas de movilidad, que podría encontrarse en el interior del inmueble.

El aviso se recibió en torno a las 15:15 horas por un incendio en una vivienda situada en la plaza Mayor de la localidad.

Los Servicios de Extinción Provincial de Zamora, Emergencias Sanitarias del Sacyl y varias patrullas de la Guardia Civil se han desplazado hasta el lugar para intervenir en la emergencia.

Incendio en una vivienda de Moraleja del Vino GC

Las primeras informaciones apuntaban a que en la casa reside un hombre de avanzada edad con movilidad reducida y existía la posibilidad de que permaneciera en el interior en el momento en que se originó el fuego.

Los bomberos han logrado acceder al inmueble e iniciaron la búsqueda del vecino.

Sin embargo, la intervención se vio dificultada por el estado de la vivienda, ya que dos habitaciones habían sufrido un derrumbe total como consecuencia del incendio.

Por el momento, los efectivos de extinción no han podido confirmar si el hombre se encontraba dentro de la casa, debido a las complicaciones derivadas del colapso de parte de la estructura.

Incendio en una vivienda de Moraleja del Vino GC

De forma paralela, las patrullas de la Guardia Civil están realizando gestiones en la localidad para tratar de averiguar si el morador había conseguido abandonar la vivienda antes de que el incendio se propagara.

El objetivo de esas comprobaciones era confirmar si el vecino seguía desaparecido o si, por el contrario, había salido del inmueble por sus propios medios antes de la llegada de los servicios de emergencia.