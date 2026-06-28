El PSOE de Zamora llora la muerte de Eugenia Fagúndez, concejal de Andavías: “Abrió puertas para muchas mujeres"

Eugenia Fagúndez saluda a Patxi López, en la sede del PSOE de Zamora

El PSOE de Zamora llora hoy la muerte de Eugenia Fagúndez, histórica militante socialista y una mujer muy querida en Andavías, donde dedicó buena parte de su vida al servicio público.

Su nombre está ligado a la política municipal, pero también al compromiso cercano con sus vecinos.

Durante muchos años fue concejala del Ayuntamiento de Andavías y llegó a desempeñar la responsabilidad de teniente de alcalde.

Desde el PSOE zamorano recuerdan de ella su cercanía, su honestidad y su forma de entender la política como una manera de ayudar a su pueblo.

Eugenia Fagúndez defendió el municipalismo, la igualdad, la justicia social y el progreso desde la convicción de quien creía en lo que hacía.

También fue una mujer que se abrió paso en un tiempo en el que la presencia femenina en las instituciones era todavía mucho menor.

Por eso, desde la formación socialista subrayan su carácter de mujer “luchadora y valiente”, capaz de abrir camino a otras mujeres que llegaron después a la vida pública.

Su trayectoria deja, según el PSOE de Zamora, una “huella imborrable” tanto en el socialismo zamorano como en la historia de Andavías.

La familia socialista de la provincia ha trasladado su cariño y sus condolencias a sus familiares y amigos en estos momentos de dolor.

También ha destacado que su ejemplo de compromiso y su defensa del servicio público permanecerán en la memoria de quienes compartieron con ella años de militancia.

La misa funeral por Eugenia Fagúndez se ha celebrado este domingo, 28 de junio, a las 12.15 horas, en la iglesia de Andavías.