Muere a los 100 años Herminio Ramos, cronista eterno de Zamora y una de las grandes voces de la cultura zamorana

Zamora despide a una de sus grandes referencias culturales.

El historiador, maestro, profesor, exconcejal del Ayuntamiento y cronista oficial de la ciudad, Herminio Ramos Pérez, ha fallecido este domingo a los 100 años de edad, dejando tras de sí una vida dedicada al estudio, la divulgación y la defensa de la historia, las tradiciones y el patrimonio zamorano.

El Ayuntamiento de Zamora ha expresado su “más sentido pésame” a la familia y amigos de Ramos Pérez, una figura profundamente vinculada a la vida cultural de la ciudad durante las últimas décadas.

“Queremos hacer llegar a toda su familia y sus numerosos amigos nuestra solidaridad y cariño en estos tristes momentos”, ha señalado el Consistorio tras conocer la noticia de su fallecimiento.

Herminio Ramos fue una de las figuras más relevantes de la cultura zamorana contemporánea.

Cronista eterno de Zamora

A lo largo de su trayectoria desempeñó una intensa labor desde distintas responsabilidades públicas, docentes y académicas, siempre con un mismo hilo conductor: preservar y difundir la memoria colectiva de Zamora.

Investigador destacado de la historia y las tradiciones de la ciudad, fue nombrado cronista oficial de Zamora por el pleno del Ayuntamiento en el año 2002.

Desde entonces, su nombre quedó ligado de forma inseparable al relato histórico de la capital y de la provincia.

Ejerció la docencia como maestro y también como profesor de Geografía e Historia, una vocación que compartió con su constante presencia en movimientos culturales, foros y espacios de divulgación.

Herminio Ramos, junto al obispo de Zamora, donó en diciembre 2022 a la diócesis buena parte de su biblioteca particular

También dejó una amplia obra escrita, con varias publicaciones sobre la historia de Zamora y decenas de artículos en La Opinión-El Correo de Zamora, donde colaboró durante décadas.

Su compromiso con la cultura tuvo además una importante vertiente institucional.

Creador de la Feria de la Cerámica y la Alfarería

Herminio Ramos fue concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Zamora y, desde esa responsabilidad, fue uno de los creadores e impulsores de la Feria de la Cerámica y la Alfarería Popular en 1972. Ha querido el capricho del destino que haya abandonado esta tierra que tanto amó precisamente mientras se celebra la icónica feria zamorana que él mismo ayudó a poner en marcha.

Aquella iniciativa nació con el objetivo de dar visibilidad a los artesanos y alfareros de la provincia y de acercar a Zamora la artesanía procedente de distintos puntos de España y del mundo.

Especialmente recordada fue la edición número 30, celebrada en 1992, coincidiendo con la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América, que permitió traer a Zamora artesanos y piezas del continente americano.

Ramos mantuvo siempre una estrecha vinculación con la feria y con los alfareros de la provincia.

En 2016 creó el Certamen del Barro, que hoy lleva su nombre, y cuyos premios costeó personalmente durante cinco años, hasta la 50ª edición de la feria.

También fue delegado de Cultura de la provincia de Zamora, cargo desde el que luchó activamente por la conservación del patrimonio histórico-artístico de la ciudad.

El Ayuntamiento ha destacado que su “compromiso permanente con el estudio, la divulgación y la conservación de la historia, las tradiciones y el patrimonio de Zamora deja un legado de incalculable valor para nuestra ciudad y para toda la provincia”.

El Consistorio ha trasladado su pésame a sus familiares, amigos y a todas las personas que compartieron con él “su vocación por la cultura y el conocimiento” y “su amor por el patrimonio y las tradiciones de la provincia de Zamora”.

“Con su fallecimiento, Zamora pierde a uno de sus más firmes defensores y a un referente intelectual cuya obra y dedicación permanecerán como parte inseparable de la historia de nuestra ciudad”, ha subrayado el Ayuntamiento.

La institución municipal ha definido esta jornada como “un día triste” no solo para quienes le quisieron y conocieron, sino también para “todos los amantes de la cultura y la historia de Zamora”.

Herminio Ramos deja una huella profunda en la ciudad que estudió, explicó y defendió durante toda su vida.

Su legado queda unido a las aulas, a los archivos, a la memoria popular, a la cerámica, al patrimonio y a esa Zamora que supo mirar con respeto, curiosidad y compromiso.

También a esa imagen cotidiana y ya inseparable de la ciudad: la escultura de tamaño real que le representa caminando como uno más entre zamoranos y visitantes, junto a la iglesia de San Ildefonso, con su cartera de cuero al hombro y sus características gafas, tomando el pulso de la ciudad que narró a pie de calle y con profundo e incondicional amor.