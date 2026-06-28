Conrado Rodríguez, de Jambrina, recibe el premio a la Mejor Ristra en la Feria del Ajo de Zamora de 2026

Conrado Rodríguez Garrote, agricultor de Jambrina (Zamora), recibió hoy el premio a la Mejor Ristra en la Feria del Ajo de Zamora de 2026, consistente en 200 euros y un trofeo.

El segundo premio, de 150 euros y trofeo, le correspondió a Juan de Dios Romo, de El Maderal, y el tercero, de 100 euros y trofeo, a José Victorino Hernández, de Jambrina.

El resto de los premios en ese apartado fue para Antonio Rivera, de El Piñero; Óscar Romo, de El Maderal; Manuel Cabrero, de Jambrina; Gustavo Hernández, de Cuelgamures; Inés Marcos, de Zamora, y Josefa Rodríguez, de Villabuena del Puente.

Por lo que se refiere al Mejor Montón, el primer premio, de 250 euros y trofeo, recayó en Ana Rosa Jiménez, agricultora de Villabuena del Puente; el segundo, de 200 euros y trofeo, en Federico Alejandro Tejeda, de Fuentesaúco, y el tercero, de 150 euros y trofeo, en Miguel Alonso, de Fuentespreadas.

Prolongar la venta

“Llevamos dos días y creo que no van a ser capaces de vender hoy todos los ajos. Ya han venido muchos más que el año pasado y hemos pensado en la posibilidad de continuar mañana hasta que acaben de venderlos”, explicó el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García.

“El número se ha estabilizado en torno a los 90 y han subido un poco los precios. Es justo que los agricultores tengan un mayor beneficio en un producto tan genuino como los ajos y, por parte de la Caja, encantados de colaborar y de participar para que esta feria prospere”, añadió.

Cipriano García recalcó que la Feria del Ajo y la Feria de la Cerámica son “emblemáticas” en San Pedro y que cuentan con relevancia nacional.

Por su parte, ajero de El Maderal y presidente de la Marca de Garantía del Ajo Zamorano, Ramón Romo, consideró que el hecho de que los ajos se encuentren amparados por la marca de garantía es “un atractivo” para los consumidores. “Ayer, a las doce y media, acabé con los 500 kilos que traje. Tenía hechos unos 800 y se vendieron 300 en el pueblo. He tardado dos horas y media en vender media tonelada”, subrayó.

“Los he vendido a 10, 12 y 15 euros, que me parece un extraordinario. La gente no ha regateado. Los que estaban bajo la marca se han vendido sin ninguna dificultad. Todo el mundo está preguntando por la marca de garantía y, claro, los dirigimos a los tres puestos que vendemos ajos bajo esa marca”, apuntó.

Por lo que se refiere a la meteorología, Ramón Romo hizo hincapié en que las lluvias del invierno “no fueron torrenciales” y el cultivo llegó en las mejores condiciones a la época de calor

“Ha sido lluvia muy bien caída, no ha habido encharcamientos y el ajo se ha mantenido sano. Luego, con últimos calores de mayo y junio, le ha venido muy bien para engordar y que esté apretado, duro y de muy buena calidad y tamaño”, explicó.