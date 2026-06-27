Un total de 90 agricultores venderá hasta este domingo 750 toneladas de producto en la Feria del Ajo de Zamora

Un total de 90 agricultores, la mayoría de Zamora, excepto los siete procedentes de Badajoz, Cantabria, Palencia y Salamanca, venderá hasta mañana 750 toneladas de producto en la Feria del Ajo de Zamora, inaugurada hoy. Los precios de la riestra oscilan entre siete y doce euros.

Como en cada edición, la Feria del Ajo incluirá reconocimientos al mejor montón y a la mejor ristra, con premios que oscilan entre 250 y 150 euros para la primera categoría, y de 200 euros hasta 60, para la segunda.

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, recordó que inaugura su “última” Feria del Ajo, ya que no optará a la reelección en las próximas elecciones municipales, destacó el carácter “centenario” de la cita con los ajos y que el Ayuntamiento de Zamora “siempre la ha impulsado y promovido”, junto con el resto de administraciones y entidades como Caja Rural de Zamora.

La vicepresidenta primera Isabel Blanco y el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, entre otras autoridades en la inauguración de la Feria del Ajo JL Leal ICAL

Unión de las instituciones

“Todas las instituciones estamos en la misma línea. Es una unión franca entre la capital y el campo, que tiene que ver con nuestros productores agrarios, que tiene economía en Zamora y en todos los pueblos de la provincia y que tenemos que impulsar”, subrayó.

“El Ayuntamiento siempre va a estar ayudando a los ajeros, que son 90, en esta ocasión. Es una feria difícil de mantener, como la de la Cerámica, que inauguramos ayer pero creo que la categoría de las dos ferias es nacional. La producción siempre se vende, que es lo importante, y ayuda a tener economía, fiestas y ferias, es decir, que la gente venga hasta aquí, compre, pasee y tome algo en los bares”, indicó.

Por su parte, el presidente saliente de Caja Rural de Zamora, Nicanor Santos, también apuntó que se trata de su última participación en la inauguración de la Feria del Ajo. “Tenemos los mismos puestos que el año pasado pero hay muchos más ajos. Animamos a la gente a que participe, que venga y compre aquí sus ajos. Es un producto de primera calidad de nuestros agricultores. Además, este año, aunque hemos sufrido todos el calor, al ajo le ha venido muy bien. Se ha secado bien y un producto de primera calidad y en condiciones óptimas”, añadió.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y consejera de Vivienda, Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil, Isabel Blanco, insistió en la condición de “referente a nivel nacional” de la Feria del Ajo de Zamora. “A la gente le llama mucho la atención ver a 90 expositores en una calle de Zamora. Les llama la atención el trabajo conjunto, la colaboración, seguir apostando por desarrollar esta feria, y la Feria de la Cerámica. Mostrar lo mucho y lo bueno que tenemos en Castilla y León, nuestras singularidades y nuestro campo”, enumeró.

Por último, el vicepresidente primero de la Diputación de Zamora, Víctor López, agradeció a Caja Rural de Zamora y el Ayuntamiento de Zamora su “apoyo decidido” por mantener la tradicional Feria del Ajo. “Nuestros agricultores cultivan durante todo el año con mimo los ajos para traer y mantener esta tradición. Viene gente de toda la provincia y, también, de fuera. El tiempo acompaña y el producto se va a agotar”, auguró.