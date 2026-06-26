Rescate al límite para salvar a un toro de gran tamaño atrapado en un canal de 9 kilómetros

Rescatada una res de bobino que cayó al Canal de Moncalvo en alta Sanabria GC

Una compleja operación entre los servicios de emergencia, operarios de la empresa Endesa y profesionales veterinarios concluyó con el rescate exitoso de un toro de gran tamaño que había caído al Canal de Moncalvo, en la alta Sanabria (Zamora).

El incidente comenzó tras recibirse una alerta en la Comandancia de la Guardia Civil que advertía de la caída de la res en una infraestructura que cuenta con una extensión de nueve kilómetros y que discurre entre Peña Trevinca y el Pico del Fraile.

Tras contactar con varios testigos en la zona, los agentes confirmaron que el animal se había adentrado en el tramo subterráneo del canal, lo que motivó el despliegue inmediato de varias patrullas para activar el dispositivo de búsqueda y localización en el interior del túnel.

Ante la gravedad de la situación, se constituyó un equipo multidisciplinar integrado por efectivos de la Guardia Civil, Bomberos de la Diputación de Zamora y personal de Endesa, acompañados en todo momento por el ganadero propietario y el veterinario de la explotación.

La estrategia diseñada inicialmente contemplaba la localización del animal para su posterior sedación profunda, permitiendo así una extracción segura mientras estuviera dormido.

Para ejecutar este plan, el ganadero coordinó con el veterinario el protocolo de anestesia necesario para garantizar el bienestar de la res durante las labores de salvamento.

Finalmente, un equipo de reconocimiento formado por bomberos, el propio ganadero y un responsable de Endesa se internó en las galerías subterráneas logrando localizar al toro.

En lugar de anestesiarlo en primera instancia, los rescatadores consiguieron guiar y conducir al animal de manera segura a lo largo del túnel hasta una de las aperturas exteriores de la infraestructura, donde quedó confinado de forma temporal.

Desde ese punto de evacuación, una grúa de grandes dimensiones procedió al izado del astado.

La intervención, calificada por los actuantes como una operación ardua, complicada y de máxima precisión para evitar cualquier lesión al animal, se cerró con éxito y sin que se registrara ningún tipo de percance.