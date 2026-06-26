Un informe identifica 52 servicios de venta ambulante el mundo rural de Zamora: "Da acceso a bienes y productos"

Un puesto de venta ambulante en una imagen de archivo. Diputación de Segovia

Un informe de la Diputación de Zamora ha identificado la existencia de 52 servicios de venta ambulante en el mundo rural de la provincia que permiten "cubrir necesidades muy diversas y que cientos de habitantes accedan regularmente a productos de primera necesidad sin necesidad de desplazarse".

El análisis llevado a cabo por el Servicio de Fondos Europeos, Emprendimiento e Igualdad ha concluido que la actividad ambulante "refuerza la igualdad de acceso a bienes y servicios en una provincia marcada por la dispersión geográfica y el envejecimiento poblacional".

Dichos negocios se han consolidado como un "recurso fundamental para garantizar el acceso a productos y servicios básicos en numerosos municipios de la provincia de Zamora".

Una casuística que cobra especial relevancia en un contexto marcado por el envejecimiento de la población, la dispersión geográfica y la progresiva desaparición del comercio tradicional en muchos pueblos.

Los datos muestran que la venta ambulante en Zamora se vincula estrechamente al abastecimiento diario de la población, con productos principalmente centrados en la alimentación y los productos básicos.

De las 52 actividades que se han registrado, 10 corresponden a confiterías y panaderías, siendo este el sector con una mayor implantación.

Otras 10 son pescaderías ambulantes, ocho fruterías y otras tantas supermercados y alimentación general, seis prendas de vestir y textiles, tres carnicerías, dos calzado y artículos de cuero y también hay servicios de farmacia y óptica, combustibles, bazar y artículos especializados.

Más del 75% de los servicios están relacionados con la alimentación y el suministro de productos básicos. Esto pone de manifiesto su importancia para asegurar el abastecimiento cotidiano de los vecinos rurales.

La periodicidad de los servicios va en función del sector y las características de cada localidad. Las panaderías son las que mayor frecuencia tienen, llegando a diario a numerosos pueblos de la provincia.

Siete de las actividades también tienen una frecuencia diaria, asegurando el acceso continuado a productos de consumo habitual.

Junto a ellos hay servicios que operan varios días a la semana, sobre todo en los sectores de frutería, pescadería y alimentación.

De la misma forma, hay cinco actividades de carácter semanal, una quincenal, dos mensuales, cuatro esporádicas y uno de prestación bajo demanda, además de uno vinculado exclusivamente al verano.

La fórmula más habitual es el servicio con rutas periódicas de uno o varios días por semana, adaptadas a la demanda que hay en cada municipio.

La actividad alcanza a municipios de prácticamente todas las comarcas. Tierra de Campos aglutina 16 de los servicios, Benavente y su entorno 10, Sanabria siete, Tierra del Vino cinco, Alfoz de Toro cuatro y Tierra de Alba, Tera y Los Valles y Tierra del Plan cuentan con oferta ambulante estable.

La venta ambulante también se ha constituido como una oportunidad de emprendimiento relacionada con las nuevas necesidades del territorio. La desaparición progresiva de establecimientos permanentes crea nuevas posibilidades a profesionales capaces de ofrecer soluciones flexibles y adaptadas al mundo rural.