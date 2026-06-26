Desaparición de alto riesgo en Coreses: buscan a Rui Felipe con un amplio despliegue de medios

La Guardia Civil de Zamora ha desplegado un dispositivo de búsqueda para localizar a Rui Felipe, un vecino de Coreses de 43 años cuya desaparición ha motivado la activación del protocolo DByLDES.

El hombre, considerado una persona vulnerable, fue visto por última vez a las 15.00 horas de este viernes y no lleva teléfono móvil, según la información facilitada por el Instituto Armado.

La Comandancia de la Guardia Civil de Zamora activó el operativo en cuanto tuvo conocimiento de la desaparición.

Ya se ha efectuado un despliegue coordinado de diferentes unidades especializadas.

En el dispositivo participan varias patrullas de Seguridad Ciudadana. Además, ya se han incorporado el Grupo Cinológico y la Unidad Aérea de la Zona de Castilla y León para reforzar las labores de rastreo sobre el terreno y desde el aire.

De forma paralela, la Guardia Civil ha prealertado a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), al Equipo PEGASO y a la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía, que podrán sumarse al operativo en función de la evolución de la búsqueda.

La coordinación del dispositivo recae en la sargento comandante del Puesto de la Guardia Civil de Fermoselle, que dirige las actuaciones desplegadas para tratar de localizar a Rui Felipe.