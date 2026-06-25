La Diputación de Zamora asumirá el coste del servicio de bomberos de los pueblos: dos euros de ahorro por habitante

La Diputación de Zamora asumirá de forma íntegra la aportación económica de dos euros por habitante que los ayuntamientos de la provincia realizaban de manera anual para financiar el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil.

El anuncio ha sido realizado por el presidente de la institución, Javier Faúndez Domínguez, durante la celebración de la Asamblea.

Esta medida de apoyo supondrá un alivio financiero directo para las arcas de las entidades locales, que podrán derivar estos recursos a otras necesidades sin que la calidad ni la cobertura de las emergencias se vean afectadas, tal y como ha remarcado la institución provincial.

Este cambio organizativo se enmarca en la recta final de la disolución del Consorcio Provincial, un proceso que culminará definitivamente el próximo 31 de diciembre de 2026.

A partir de esa fecha, el servicio de extinción de incendios quedará completamente integrado de manera directa en la estructura organizativa de la Diputación de Zamora.

Durante la sesión, la Asamblea ratificó el acta de la reunión del 27 de junio de 2025 en la que se dio inicio a la liquidación del ente.

Faúndez ha remarcado que el nuevo modelo de gestión directa permitirá ganar eficiencia y coordinación operativa, garantizando en todo momento la continuidad de las prestaciones y la absorción de todo el personal actual.

Según se expuso, la salud financiera del organismo de extinción ha quedado reflejada en la aprobación de la Cuenta General del Ejercicio 2025, que cerró con un superávit presupuestario de 739.000 euros y un remanente de tesorería acumulado de 1,2 millones de euros.

En el desglose de los balances del último año analizado, las cuentas registraron unos gastos de personal de 2,9 millones de euros, unos costes corrientes fijos de 393.000 euros y un volumen de inversiones directas que superó los 1,3 millones de euros.

Asimismo, el pleno del Consorcio dio luz verde a un reconocimiento extrajudicial de créditos para liquidar facturas pendientes del año anterior.

Nuevos parques en Toro y Sanabria

En el apartado de infraestructuras, la Diputación de Zamora ha incorporado este año una partida de 1,4 millones de euros destinada prioritariamente a la adquisición de la flota de vehículos que operará en el futuro parque comarcal de Sanabria, cuyas instalaciones se levantarán en el término municipal de Requejo de Sanabria.

Tanto la compra de los camiones como la obra civil saldrán a licitación pública en los próximos meses, convirtiéndose en el quinto parque de gestión propia de la institución para optimizar la cobertura en el área sanabresa.

En paralelo, los vehículos para el nuevo parque comarcal de Toro ya están en proceso de licitación con fecha de entrega prevista para octubre, mientras que sus instalaciones constructivas estarán listas a comienzos de 2027.

La puesta en marcha del centro de Requejo aliviará la carga de trabajo del parque de Rionegro del Puente, que volvió a ser el punto con mayor actividad de la provincia al registrar 361 actuaciones del total de las más de 790 intervenciones completadas por los bomberos durante el último año.

El resto de las salidas se distribuyeron entre los servicios prestados por el parque de Zamora Centro, con 180 intervenciones; el de Tierras de Aliste, con 173 operaciones; y el centro operativo de Bermillo de Sayago, que sumó un total de 80 salidas en su balance anual.

La hoja de ruta para la absorción definitiva del servicio por parte de la administración provincial continuará de forma inmediata el próximo mes de julio.

La Mesa General de Negociación de la Diputación abordará de manera monográfica el diseño técnico del nuevo mapa laboral, un proceso que contempla la creación reglada de las plazas funcionariales de bomberos, cabos y sargentos, así como la posterior apertura de las correspondientes bolsas de empleo y el lanzamiento de las convocatorias selectivas oficiales.