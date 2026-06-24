La Diputación de Zamora acogerá 15 niños saharauis y moviliza 234.000 euros para empleo y lucha contra el cáncer

La Diputación de Zamora ha aprobado una inyección económica de 234.000 euros que impactará de forma directa en los pueblos de la provincia a través de cinco acuerdos enfocados en ayudar a los enfermos de cáncer, cuidar el patrimonio rural, apoyo a los menores refugiados saharauis y dar un empujón al empleo en el campo.

El cuidado a los pacientes de cáncer y a sus familias es una de las partes más sensibles de este paquete de ayudas.

Por un lado, la Diputación aprueba destinar 12.000 euros a la Asociación Zamorana de Ayuda frente al Cáncer (AZAYCA) para que los enfermos de cáncer de las zonas básicas de salud de Benavente, Bermillo de Sayago, Tábara y Puebla de Sanabria puedan contar con entrenadores especializados, material deportivo y asesoramiento de nutricionistas sin necesidad de desplazarse a la capital.

Por otro lado, la Asociación Española Contra el Cáncer recibirá la misma cantidad para mantener el servicio de psicólogos y el apoyo emocional, ya sea en persona o por teléfono, para los pacientes y familiares del medio rural.

El patrimonio de los pueblos también recibe un respaldo importante.

La Diputación sumará 80.000 euros a los 20.000 que aporta el Obispado de Astorga para restaurar elementos con un gran valor histórico en cinco iglesias de la diócesis leonesa ubicadas en la provincia de Zamora que necesitan obras urgentes: Junquera de Tera, Otero de Sanabria, Santa María de Valverde, Sandín y Val de Santa María.

Cada una de estas intervenciones contará con un presupuesto de 20.000 euros para rescatar un arte que define la identidad de sus vecinos.

En el apartado solidario, la provincia vuelve a abrir sus puertas a los niños de los campamentos de refugiados de Tinduf.

A través de un convenio de 10.000 euros con la Asociación Zamora con el Sahara, se pagarán los billetes de avión para que 15 menores saharauis disfruten del programa 'Vacaciones en Paz' y pasen el verano con familias de acogida zamoranas, una iniciativa clave para que pasen revisiones médicas y dejen atrás las temperaturas extremas del desierto.

Por último, la partida más alta de la jornada se la lleva el empleo en el campo, con un fondo de 120.000 euros que se repartirá entre varios ayuntamientos. Este dinero servirá para comprar ladrillos, herramientas, ropa de protección, maquinaria y combustible para las obras municipales del Programa de Fomento del Empleo Agrario, lo que permitirá contratar de forma temporal a vecinos que se encuentran en el paro dentro del sector agrícola.