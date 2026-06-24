Confirmado: abierto el plazo de inscripción para los procesos selectivos de 13 plazas en el Ayuntamiento de Zamora

Desde este miércoles, 24 de junio, se pueden presentar las solicitudes para participar en los procesos de selección que el Ayuntamiento de Zamora ha abierto para cubrir un total de 13 plazas en el consistorio.

Un anuncio que ya ha sido publicado en el BOE este martes hace que los interesados tengan un total de 20 días hábiles, incluidos hoy, para participar en la selección de personal que se va a realizar por concurso-oposición.

Las plazas convocadas son:

Tres plazas de Técnico/a de Administración General, pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Técnica, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Una plaza de Arquitecto/a, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Una plaza de Ingeniero/a Técnico/a, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Una plaza de Agente de Igualdad, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Tres plazas de Cabo del Servicio de Extinción de Incendios, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Una plaza de Director/a Gerente de Teatro de la plantilla de personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Una plaza de Jefe/a de Producción de la plantilla de personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Una plaza de Auxiliar de Biblioteca de la plantilla de personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Una plaza de Peón/a de Cementerio de la plantilla de personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Una vez publicado en el BOE, los siguientes anuncios referidos a esta convocatoria se harán públicos según lo previsto en las bases de la convocatoria, que se puede consultar en el BOP de Zamora, número 70, de 15 de junio de 2026.