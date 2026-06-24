El Ayuntamiento de Zamora encabeza el ranking DAM de transparencia en Castilla y León: cumple con el 73% de indicadores

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido junto a Pablo Novo, concejal de obras. Ayuntamiento de Zamora.

El Ayuntamiento de Zamora es el más transparente de Castilla y León según el informe que ha publicado Dyntra, cumpliendo con el 73,37% de indicadores que este organismo establece.

En total son 184 índices los que se evalúan en áreas de transparencia municipal, participación y colaboración ciudadana, transparencia económico-financiera, contratación de servicios, urbanismo y obras públicas y Open Data, de los que el consistorio zamorano cumple 135.

Es precisamente en el área de Open Data en la que el Ayuntamiento zamorano encuentra su mayor reto de mejora, con la sugerencia de publicar estos datos en una plataforma de open data.

El análisis que realiza este organismo internacional se centra en la información que puede ser localizada y verificada por la ciudadanía en los canales públicos de cada entidad.

En este sentido, desde Dyntra indican que “el ranking debe entenderse como una herramienta de diagnóstico y mejora continua, especialmente útil para identificar contenidos que ya están disponibles, contenidos que requieren actualización y áreas en las que puede reforzarse la publicación activa”.

En el conjunto de Castilla y León se han evaluado 57 municipios mayores de 5.000 habitantes, con un índice medio de cumplimiento del 21,73%.

Índice DAM

Dyntra es una plataforma internacional dedicada a la medición dinámica de la transparencia pública, el gobierno abierto y la rendición de cuentas. Su objetivo es favorecer el acceso ciudadano a la información pública mediante indicadores comparables y verificables.

El índice DAM es el índice de evaluación de transparencia para Ayuntamientos y Municipios desarrollado dentro de la plataforma Dyntra, Índice de Transparencia Dinámico. Mide en tiempo real la información pública, la rendición de cuentas y la participación ciudadana de los gobiernos locales.

Áreas de Evaluación

El índice analiza el cumplimiento de indicadores estructurados en varias categorías clave:

Transparencia institucional: Información sobre la corporación, organización y cargos electos.

Gestión económica y financiera: Presupuestos, contratos, convenios y retribuciones.

Urbanismo, obras públicas y medio ambiente: Planes de ordenación, datos ambientales y licencias.

Participación y colaboración ciudadana: Canales de comunicación, foros y atención al ciudadano.

Open Data: publicación de datos en formato abierto, plataforma de publicación.