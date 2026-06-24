El Ayuntamiento de Zamora apoya a la Unión de Militares para vivienda, trenes y servicios a las familias de Monte la Reina

El Ayuntamiento de Zamora y la Unión de Militares de Tropa (UMT) han alineado sus posturas para asegurar que el futuro regreso de los soldados a la provincia se traduzca en estabilidad real para las familias y no en un escenario de profesionales de paso.

Tras una reunión de trabajo entre el presidente de la UMT, Francisco José Durán Baños, y el concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo Espiñeira, el equipo de gobierno local ha asumido por completo las demandas del colectivo para elevar una moción al Pleno municipal.

El acuerdo busca anticiparse al impacto que tendrá la reapertura del acuartelamiento de Monte la Reina, un proyecto estratégico que prevé acoger a más de 1.400 militares a partir de 2027 tras una inversión que supera los 130 millones de euros.

Desde la UMT han advertido del peligro de que las instalaciones se llenen de "soldados transeúntes" si no se planifican de antemano los servicios sociales y las opciones de vida en la zona, bajo la premisa de "Sí a Monte la Reina, pero con garantías sociales".

La moción que se debatirá en el consistorio incluye medidas de calado para facilitar el arraigo de los efectivos en la provincia. Una de las principales propuestas es la creación de la Mesa de Trabajo 'Monte la Reina', un órgano permanente donde se sentarán administraciones, partidos políticos, sindicatos y las propias asociaciones militares para coordinar las necesidades del día a día.

Además, el Ayuntamiento se ha comprometido a seguir cediendo parcelas de suelo municipal a la Junta de Castilla y León para que la empresa pública Somacyl construya promociones de vivienda protegida y asequible, aliviando la presión del mercado inmobiliario en la capital.

La movilidad es otro de los puntos negros que el acuerdo pretende solventar.

El texto exigirá formalmente al Ministerio de Transportes y a Renfe la realización de un estudio técnico para poner en marcha nuevas frecuencias de tren que unan de forma directa el apeadero militar de Monte la Reina con las estaciones de Zamora, Toro y Valladolid.

El objetivo será favorecer una red de transporte que facilite la conciliación de las familias.

"La sintonía con el Ayuntamiento de Zamora es total, coincidiendo en que no se puede obviar la planificación del bienestar social por parte del Ministerio de Defensa. Si solo construimos infraestructuras sin prever el alojamiento, la educación, la sanidad y el empleo de los cónyuges y parejas, corremos el riesgo de tener un acuartelamiento lleno, pero una provincia vacía.

De esta forma, el Ayuntamiento de Zamora demuestra que está dispuesto a preparar la ciudad desde hoy mismo para acoger a nuestras familias con garantías", ha valorado el presidente de la UMT, Francisco José Durán Baños.

La asociación militar continuará colaborando estrechamente con los responsables municipales para vigilar que estos compromisos políticos en torno a la vivienda, la educación, la sanidad, el transporte y el empleo de los cónyuges se conviertan en medidas tangibles para la Escala de Tropa y Marinería antes de la inauguración de la base.