Toro declara la guerra al incivismo: más vigilancia y multas por el abandono de muebles y basura en la calle

Dejar las bolsas de la basura doméstica dentro de las papeleras de los paseos o abandonar muebles viejos junto a los contenedores se está convirtiendo en una estampa demasiado habitual en Toro. Ante el notable incremento de este tipo de conductas en las últimas semanas, el Ayuntamiento ha decidido tomar cartas en el asunto.

El Consistorio toresano ha hecho un llamamiento directo a la responsabilidad de los vecinos y ha anunciado que intensificará la vigilancia en las calles para frenar en seco el abandono de enseres y residuos en la vía pública.

Desde la Concejalía de Limpieza han querido recordar las normas más básicas de convivencia, esas que garantizan que el día a día en el municipio funcione correctamente.

Basura fuera del contenedor en Toro.

Los responsables del área insisten en que las papeleras de las calles están pensadas solo para los pequeños desperdicios de los peatones, por lo que nunca deben utilizarse para tirar la basura de las casas.

Asimismo, advierten de que dejar colchones, electrodomésticos o sofás en las aceras afea la imagen de una ciudad tan turística como Toro y, además, complica el paso y la convivencia de todos los vecinos.

Para atajar este problema, el Ayuntamiento recuerda que nadie necesita deshacerse de sus pertenencias en mitad de la calle, ya que Toro dispone de servicios municipales completamente gratuitos pensados, precisamente, para recoger y retirar de forma limpia este tipo de enseres voluminosos.

Papelera de Toro.

Por ello, se solicita a los vecinos que utilicen de forma obligatoria estos canales oficiales en lugar de abandonar los objetos junto a las islas de contenedores.

La campaña informativa vendrá acompañada de mano dura contra los infractores.

El Ayuntamiento ha confirmado que reforzará la vigilancia en los puntos negros de la localidad para detectar estas actitudes incívicas.

Aquellos ciudadanos que incumplan la normativa y sean sorprendidos arrojando basuras o muebles de forma descontrolada se enfrentarán a las sanciones económicas y medidas disciplinarias previstas en la ordenanza municipal de limpieza y mantenimiento de espacios públicos.

El Consistorio ha concluido agradeciendo de antemano la colaboración de la inmensa mayoría de los toresanos que sí cuidan de su entorno para lograr un municipio más sostenible y respetuoso.