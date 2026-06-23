El PSOE acusa a Faúndez de mentir y señala una trama de subvenciones irregulares en la Diputación de Zamora

Sandra Veleda, en la rueda de prensa de hoy en el PSOE de Zamora

El PSOE de Zamora ha acusado al presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez, de "faltar a la verdad" tras analizar la documentación del procedimiento judicial en el que figura como investigado por la conocida como trama UltraSanabria.

La portavoz del Grupo de Diputados Socialista en la institución provincial, Sandra Veleda, ha asegurado que los hechos recogidos en la causa son "muy graves" y que apuntan a una presunta trama de subvenciones irregulares en la Diputación.

Veleda ha explicado que el PSOE se personó en el procedimiento como parte interesada tras conocer la imputación de Faúndez y que, una vez estudiada la documentación, considera que no se trata de un episodio aislado.

"Estamos ante hechos muy graves que constatan el modus operandi del Partido Popular", ha afirmado la portavoz socialista, que ha acusado al PP de gestionar la Diputación de Zamora como "su cortijo" y de actuar al margen de las advertencias técnicas.

La dirigente socialista ha recordado que el juez ha desestimado el recurso de reforma presentado por Faúndez y por el diputado Juan del Canto para intentar evitar su imputación. Según ha señalado, ambos han sido apartados del procedimiento como parte personada al estar investigados.

Veleda ha subrayado que el PSOE respeta la presunción de inocencia, pero ha defendido que la ciudadanía debe conocer el contenido de las actuaciones. "Será el juez quien tenga que resolver. Nosotros no somos competentes para juzgar a nadie", ha indicado.

La portavoz socialista ha advertido, no obstante, de que la documentación apuntaría a posibles delitos de "prevaricación administrativa" y "malversación de caudales públicos".

Según Veleda, Faúndez "faltó a la verdad" cuando, tras conocerse su imputación, entregó a los medios y a los portavoces de los grupos una serie de decretos y explicaciones que, según él, le exoneraban de responsabilidad.

La socialista ha afirmado que el procedimiento permite constatar, a juicio del PSOE, que el presidente de la Diputación "sí había levantado reparos a sabiendas" y que "sí era conocedor de los hechos" a través de informes técnicos.

Veleda ha insistido en que la investigación no se limita a UltraSanabria, sino que afectaría a otras pruebas deportivas de la provincia, como Arribes Ocultos, Transfronteriza, Cross Rivera Eria, Gravel Ibérica, Trail Carpurias, La Muy Silvestre, Code de Salina o una marcha BTT.

También ha advertido de que el caso no alcanzaría solo al área de Deportes, sino también a Presidencia, Agricultura y Alimentos de Zamora.

Uno de los puntos centrales de la denuncia socialista se sitúa en los informes de Intervención. Veleda ha citado un informe del 12 de abril de 2024 en el que, según ha detallado, se advertía de que la justificación de la subvención se había presentado fuera de plazo y no recogía toda la actuación subvencionada.

Ese informe apuntaba, además, a una presunta adjudicación de un contrato menor a otra empresa a través de una concesión directa a un club deportivo sin ánimo de lucro. Veleda ha calificado ese esquema como un posible "fraude de ley".

Pese a ello, según ha denunciado, Faúndez firmó el 24 de abril de 2024 un decreto de Presidencia aprobando la justificación de la subvención.

La portavoz socialista ha mencionado también otro informe de Intervención, fechado el 25 de mayo de 2024, con nuevas discrepancias por la ausencia del balance de ingresos y gastos de cada actividad.

Según ha explicado, tampoco se habrían hecho constar ingresos por dos facturas emitidas por el Club Deportivo UltraSanabria por valor de unos 7.500 euros en concepto de promoción de Alimentos de Zamora.

Para Veleda, esa documentación apuntaría a una justificación "incorrecta, insuficiente e indebida" y a una "ocultación de ingresos" por parte del beneficiario.

La socialista ha asegurado que el informe de la Policía Nacional concluye que la Diputación tenía "cabal conocimiento de la irregularidad procedimental" y que, pese a ello, continuó concediendo subvenciones directas.

"El presidente de la Diputación es el órgano competente para levantar reparos y los levantó", ha señalado Veleda, que sostiene que Faúndez disponía de la misma información que sus predecesores.

La portavoz del PSOE ha afirmado también que en la causa figuran declaraciones de la interventora en las que se alude a "presiones institucionales" y a "encerronas" en su despacho para intentar resolver el bloqueo generado por estos expedientes.

A su juicio, eso evidencia "la voluntad de imponer la decisión política por encima de la decisión técnica" y de saltarse los controles administrativos.

Veleda ha aludido igualmente a escuchas telefónicas incorporadas al atestado policial en las que, según ha explicado, se hablaría de un "acuerdo en B" con el diputado Juan del Canto para modificar el modelo relacionado con UltraSanabria.

Según su explicación, el cambio previsto para 2025 no respondió a una voluntad espontánea de la Diputación de corregir sus prácticas, sino a que "el cerco judicial estaba acechando" a la institución provincial.

La socialista ha cifrado el presunto perjuicio de 2023 en unos 103.000 euros, a los que ha sumado alrededor de 7.500 euros vinculados a Alimentos de Zamora. "Estaríamos hablando de cerca de 111.000 euros", ha indicado.

Veleda ha añadido que esta situación no se limita al caso judicializado y ha puesto como ejemplo el informe de reparos del primer trimestre en la Diputación de Zamora, con 70 reparos en distintos organismos y áreas de la institución.

El PSOE ha reclamado al PP de Faúndez que "corrija sus malas mañas" en la gestión del dinero público y abandone un "modus operandi" que, según Veleda, lleva décadas instalado en la Diputación.

"La Diputación de Zamora debería ser la casa de todos los zamoranos y zamoranas y no el cortijo del Partido Popular, donde actúan de forma arbitraria y eludiendo los controles administrativos del personal de la misma", ha concluido.