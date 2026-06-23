Almudena Vázquez (39), la guionista de Benavente que conquista la élite del cine y las series: "Ser mujer pasa factura"

De niña, cuando los cines de Benavente cerraban de forma intermitente, Almudena Vázquez convencía a sus padres para viajar a Zamora o a León solo para poder ver una película. Contando apenas 11 años, asistía en solitario a cursos de la cátedra de cine de la Universidad de Valladolid impartidos en su localidad, desmenuzando clásicos como 'El hombre que mató a Liberty Valance' o 'Vértigo'.

Aquella "chica rara" que analizaba estructuras cinematográficas antes de saber siquiera qué era un guion es hoy con 39 años una de las firmas más sólidas y solicitadas de la industria audiovisual española.

Tras formarse en Periodismo y realizar un máster especializado en la Universidad Carlos III, su carrera arrancó como becaria en la exitosa serie 'Tierra de Lobos'. Desde entonces, encadena casi una década de trabajo ininterrumpido en primera línea.

En su currículum destacan ficciones de gran impacto como 'Romancero' (Amazon Prime), la nominada al Emmy Internacional 'Regreso a Las Sabinas' (Disney+) y, de manera muy especial, 'Sueños de libertad' (Antena 3), el indiscutible fenómeno de la televisión diaria en España que congrega a millones de espectadores cada tarde y en la que Vázquez se dio el lujo de introducir un personaje y tramas ambientadas en su querida Benavente.

Ahora da el salto a la primera plana del cine familiar con el estreno de '3 de más', una refrescante comedia producida por gigantes como Warner Bros. y Atresmedia Cine, escrita a cuatro manos junto a su compañero guionista.

Hoy EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con ella coincidiendo con este lanzamiento sobre los entresijos de la profesión, las dificultades de abrirse camino desde la periferia y los techos de cristal que todavía persisten en las salas de guion en España.

Pregunta.- Al venir de una provincia pequeña, ¿se siente a veces que hay que demostrar más en una industria tan centralizada?

Respuesta.- No sé si hay que demostrar más, pero la clave es que tienes que llegar a Madrid, que es donde está todo el centro de la industria audiovisual española, sin conocer a nadie. Cuando vienes de un ambiente en el que no es lo habitual ser guionista y no tienes conexiones, siempre es un poco más difícil, eso está claro. Llegas y te sientes pequeñita.

P.- ¿Cómo recuerda el momento en el que descubrió su vocación?

R.- El cine me ha encantado toda la vida; de niña era una fanática. Empecé a estudiar Periodismo, pero hice un curso de guion muy práctico un verano y ahí decidí que esto era lo mío. Entré en un máster y a partir de ahí logré una beca en la serie 'Tierra de Lobos'.

Ahí me contrataron y empecé mi carrera. Aunque al principio siempre es más complicado tener las primeras oportunidades, llevo ya unos ocho o diez años trabajando como guionista de forma ininterrumpida. Yo siempre considero que el guion es un oficio; aprendes escribiendo.

P.- Es sorprendente que con 11 años ya analizara películas clásicas en Benavente.

R.- Sí, la cátedra de cine de la Universidad de Valladolid daba unos cursos de una semana en Benavente. Me acuerdo que la primera película fue 'El hombre que mató a Liberty Valance'. Yo tenía como 11 años y estaba allí sola, era como un bicho raro en aquel lugar. Así aprendí a ver la estructura y la historia. También analizamos 'Vértigo', de Hitchcock.

Eran cursos muy completos donde se miraba la dirección y la fotografía.

En Benavente o Zamora no era fácil acceder a cierta información cuando yo era pequeña, así que rascaba de donde podía. Luego veía películas por mi cuenta y pensaba: "¿Cómo analizarían esto en clase?".

P.- Y de ahí a escribir para Warner Bros. y Atresmedia Cine con '3 de más'. ¿Qué se va a encontrar el espectador?

R.- Es una apuesta muy chula, una comedia de verano enfocada al cine familiar. Los dos guionistas somos jóvenes y hemos intentado hacer una película fresca y actualizada, que es el remake de una cinta italiana.

Como no tengo hijos, entrevisté a muchísimos padres porque la trama habla precisamente de los prejuicios entre quienes tienen hijos y quienes no.

Está escrita con mucho cariño y basada en situaciones muy reales, como los caóticos grupos de WhatsApp del colegio. Buscamos la comedia desde esa identificación, para que se diviertan tanto los peques como los adultos.

P.- Algunos profesionales del sector apuntan que la industria actual está más precarizada y que los guiones han perdido "alma" para adaptarse a los algoritmos de plataformas tipo Netflix o los cortes rápidos de TikTok. ¿Comparte esa visión?

R.- La industria está cambiando y, al final, las series que vemos son las que se deciden producir. Sí que es verdad que ha desaparecido un tipo de película que antes llamábamos la "película intermedia": proyectos de buena factura, con actores conocidos y guion original.

Casi todas las películas nominadas a los Óscar hace años eran de esa categoría.

Eso ha pasado a desaparecer y ahora el mercado se divide entre producciones mastodónticas de superhéroes o remakes, y películas mucho más pequeñas de cine prácticamente independiente.

Esto afecta mucho a la originalidad. Es extremadamente difícil vender un guion original hoy en día porque la industria busca certezas: si Spiderman funciona, hacen ocho más.

P.- En su última etapa en televisión ha formado parte de 'Sueños de libertad' (Antena 3), la serie más vista del país. ¿Cómo ha reaccionado Benavente al ver su impronta en la pantalla?

R.- Es una serie que ven más de dos millones de personas al día. Es un auténtico fenómeno. En los guiones metí una trama y un personaje de Benavente, e incluso en un momento dado los personajes viajaban allí. Obviamente no se grabó en el pueblo, era un decorado, pero ha generado mucha alegría.

La gente me pregunta y a mis padres les transmiten mucho orgullo por haber nombrado tanto a Benavente durante la temporada. De niña yo era la rara en determinados círculos, y es bonito ver cómo de mayor algo que parecía tan estrambótico de repente se vuelve "cool".

P.- Además de este estreno cinematográfico, viene de encadenar proyectos de gran envergadura como 'A mi ritmo' (Amazon Prime) o 'Regreso a Las Sabinas' (Disney+). Lograr este volumen de trabajo no es lo habitual en la profesión.

R.- He trabajado muchísimo. Cuando salí de la carrera hace 15 años vi que no lo iba a tener fácil. Centré todos mis esfuerzos en aprender, asistí a un montón de laboratorios de guion y me presentaba a todo para estar preparada cuando llegara la oportunidad.

En esta profesión es muy difícil pasar de ser asistente o junior a guionista oficial si nadie te da la alternativa, y cuando te la dan, tienes que dar la talla.

Por suerte llevo ya una década encadenando proyectos, algo que lamentablemente no mucha gente de mi edad puede decir ahora mismo en España y, siendo mujer, mucho menos.

P.-¿Se sigue percibiendo una brecha de género notable en las salas de guion?

R.- Sí, se nota. Para empezar, somos menos trabajando. En mi máster éramos muchas más chicas que chicos, pero en el mundo laboral ellos siguen siendo mayoría. A nivel psicológico me ha tocado sufrir el lastre de pasarme varios años y encadenar varios proyectos siendo la única mujer de todo el equipo de guion. Eso es anormal y te termina pasando factura.

Ahora se habla más de ello y entre las compañeras tendemos a hacer red, a seguirnos y a comentar las cosas porque cuando empecé yo no tenía ningún referente femenino joven.

Llegar a ser productora ejecutiva o creadora de una serie siendo mujer es extremadamente complicado. Hay muy pocas y muchas veces son actrices que ya tienen una fama adquirida; en cambio, hay muchos hombres que son productores ejecutivos y creadores sin necesidad de ser conocidos.

Incluso en películas de lanzamiento comercial como '3 de más', las comedias escritas por mujeres en España se pueden contar con los dedos de las manos.