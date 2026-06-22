El pueblo ideal para comer cerezas en Zamora: tiene 172 habitantes y celebra su primer gran mercado

Pueblica de Valverde, en la comarca de los Valles de Benavente, celebrará el próximo 27 de junio su I Mercado de la Cereza Cedida

Pueblica de Valverde, en la comarca de Los Valles de Benavente, celebrará el próximo 27 de junio su I Mercado de la Cereza con degustaciones, visitas a los cerezos, talleres y un concurso para elegir el mejor fruto del municipio.

El término municipal tiene una población de 172 habitantes.

La cereza es uno de los productos más apreciados del verano y en la provincia de Zamora hay un nombre que destaca por encima del resto cuando se habla de este fruto: Pueblica de Valverde.

Esta pequeña localidad zamorana celebrará el próximo sábado 27 de junio el I Mercado de la Cereza, una iniciativa que busca promocionar un producto de gran calidad, apoyar a los agricultores locales y atraer visitantes interesados en la gastronomía y las tradiciones rurales.

El evento ha sido presentado en la Diputación de Zamora por el vicepresidente cuarto y diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández Martínez, junto al alcalde del municipio, Juan José Guerra García, representantes de la Asociación Cultural La Zamarrilla y la diputada provincial por la comarca, Atilana Martínez Mayado.

Durante la presentación, Fernández Martínez destacó que la cereza de Pueblica de Valverde es "uno de los productos de primerísima calidad que tenemos en la provincia de Zamora".

De hecho, aseguró que en los Valles de Benavente y en buena parte de la provincia es la variedad más conocida y reconocida por los consumidores.

Actualmente, entre diez y doce agricultores mantienen vivo el cultivo de la cereza en el municipio.

El objetivo de esta primera edición del mercado es dar visibilidad a su trabajo, facilitar la comercialización del producto y evitar posibles excedentes de producción.

La jornada arrancará en el Parque del Reguero a partir de las 11.00 horas con visitas guiadas a las fincas de cerezos.

Los propios productores explicarán a los asistentes cómo se realiza la cosecha y cómo ha evolucionado esta actividad a lo largo de las generaciones.

Además, se organizarán talleres de elaboración de mermeladas impartidos por vecinos de la localidad para enseñar distintas formas de aprovechar este producto tan característico de la zona.

Degustaciones, concurso y 39 puestos de venta

A las 12.00 horas abrirá sus puertas el mercado, que contará con 39 puestos, de los cuales seis estarán dedicados a la venta de cerezas producidas en el municipio.

El resto corresponderán a artesanos y productores de otros artículos.

Las degustaciones gratuitas tendrán lugar a las 14.30 y a las 19.30 horas, mientras que a las 18.30 se celebrará un concurso en el que se premiarán las tres mejores cerezas de Pueblica de Valverde.

Desde la organización destacan que la iniciativa también pretende atraer visitantes al municipio y dar a conocer el origen de una fruta que muchos consumidores compran cada año sin saber dónde se cultiva.

Una tradición con décadas de historia

El alcalde de Pueblica de Valverde recordó que el cultivo y la venta de cerezas forman parte de la historia del pueblo desde hace generaciones.

"Mis abuelos ya iban con las caballerías a vender este producto", señaló.

Hoy, los productores continúan recorriendo distintos municipios para comercializar sus cerezas, aunque ahora lo hacen en vehículos. Con este mercado, la intención es invertir esa dinámica y conseguir que sean los consumidores quienes acudan directamente al pueblo para adquirir el producto.

Cerezas de secano y con un sabor muy valorado

Las cerezas de Pueblica de Valverde se están comercializando esta campaña a un precio aproximado de tres euros por kilo. Aunque la producción ha sido menor que en otros años, la calidad del fruto destaca especialmente.

La cosecha de 2026 se ha adelantado gracias a las lluvias tempranas registradas durante la primavera, que han favorecido el desarrollo y engorde de las cerezas.

Además, se trata de un cultivo de secano, natural y con un uso muy reducido de fertilizantes, una característica que contribuye a la excelente reputación de este producto entre los consumidores.