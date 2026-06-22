La Guardia Civil busca a un hombre de 80 años desaparecido de una residencia de un pueblo de Zamora

La Guardia Civil mantiene activo un amplio operativo de búsqueda para localizar a un hombre de 80 años desaparecido este lunes en la localidad zamorana de Villarrín de Campos.

La desaparición fue comunicada sobre las 16.30 horas, después de que desde la residencia de mayores ‘Matías Alonso’ se echara en falta al residente desde aproximadamente las 15.30 horas.

Según la información facilitada, el desaparecido es un hombre de 80 años, de complexión delgada y alrededor de 1,60 metros de altura.

Tiene el pelo corto y oscuro, peinado hacia atrás, presenta movilidad reducida y utiliza andador para desplazarse. Además, no porta teléfono móvil.

En el momento de su desaparición vestía pantalón oscuro con cinturón negro y camisa azul marino.

Fuentes de la Guardia Civil han señalado que se trata de una persona reincidente en este tipo de conductas, lo que ha motivado la rápida activación de los protocolos de búsqueda.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora se ha puesto en marcha un dispositivo DByLDES para la localización de la persona desaparecida. En el operativo participan varias patrullas de Seguridad Ciudadana, efectivos del SEPRONA y una patrulla de Atención al Peregrino.

Asimismo, se ha activado el helicóptero de la Unidad Aérea de Castilla y León, con base en León, así como el Grupo Cinológico de la Guardia Civil con base en Zamora. También se ha desplazado a la zona la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía (OMAC), que actúa como Puesto de Mando Operativo.

La Guardia Civil ha informado de que el resto de unidades permanecen prealertadas para incorporarse al dispositivo en caso de que sea necesario ampliar los medios desplegados.

La coordinación y dirección del operativo recae en el capitán Enrique, jefe de la Compañía de la Guardia Civil de Benavente.