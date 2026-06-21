Una agresión de madrugada en el centro de Zamora deja un herido por arma blanca

El primer fin de semana de las ferias y fiestas de San Pedro ha dejado un hombre de unos 35 años herido por arma blanca tras una reyerta en la Plaza del Fresco, junto a la Plaza Mayor.

Los hechos ocurrieron de madrugada, cuando a las 4:18 horas la Policía Local de Zamora avisa al 112 de que un hombre ha resultado herido en la clavícula a consecuencia de una agresión.

El 112 informa al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, que moviliza una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario atendió al hombre y fue trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de Zamora.

Por el momento se investigan los hechos para esclarecer el origen de la agresión.