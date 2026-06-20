El doloroso adiós del Zamora al sueño de Segunda: un partido que terminó en caos con una doble invasión del campo

Tristeza de los aficionados del Zamora que siguieron el partido desde la Plaza Mayor JL Leal / ICAL

El fútbol se cebó de la forma más amarga con un Zamora CF que se quedó a las puertas de la gloria en la Nova Creu Alta tras perder 4-0 en Sabadell.

Una sentencia demasiado dura para un Zamora CF que vio cómo se le escapaba entre los dedos el que habría sido el primer ascenso a Segunda División de toda su historia.

El contundente 4-0 definitivo dejó un vestuario roto, pero sobre todo, congeló el corazón de una afición que se había atrevido a soñar despierta tras el esperanzador 1-0 de la ida anotado por Mario Losada en el Ruta de la Plata.

Afición del Zamora CF en la Nova Creu Alta Zamora CF

La expedición de 400 zamoranos que recorrió media España para arropar al equipo en Sabadell vivió una montaña rusa emocional que terminó de la manera más dolorosa.

El plan de partido se torció pronto cuando Javi López anotó el 1-0 en el minuto 20 con un disparo imparable que igualaba la eliminatoria global.

Sin embargo, el final del partido fue tristemente caótico cuando inmediatamente después del 3-0, parte de los aficionados locales invadieron el terreno de juego antes de que el colegiado decretara el final, encarándose con el sector de la grada ocupado por la afición zamorana.

Siguiendo el protocolo de seguridad, el cuerpo arbitral se retiró a los vestuarios al no estar garantizadas las condiciones en el recinto.

Tras restaurarse el orden, se disputaron los minutos restantes del alargue, donde el Sabadell anotó el 4-0 definitivo justo antes de una nueva invasión de campo descontrolada.

Lágrimas de los zamoranos tras ver perder al equipo en Sabadell

Al concluir el encuentro, los rostros en el sector visitante eran el fiel reflejo de la frustración: lágrimas contenidas, miradas perdidas en el césped y abrazos de consuelo entre aficionados que compartían el mismo dolor.

Toda una provincia se tiñó de un silencio sepulcral tras haberse quedado tan cerca de tocar el cielo. La tristeza inundó de lleno a los zamoranos que también estaban siguiendo el partido desde la Plaza Mayor de la ciudad.

El Zamora CF regresa a casa sin el ansiado billete al fútbol profesional, pero con el orgullo intacto de una afición que, en medio de las lágrimas, ya empieza a contar los días para volver a intentarlo.