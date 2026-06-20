Despliegan un gran dispositivo de búsqueda para localizar al joven de 20 años desaparecido en el embalse de Ricobayo

La Guardia Civil busca al joven desaparecido en el embalse de Ricobayo

A primera hora de la mañana se ha establecido un amplio dispositivo y se ha reiniciado la búsqueda del joven de 20 años desaparecido este viernes mientras nadaba en el embalse de Ricobayo.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias ha movilizado un puesto de mando avanzado, una Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE) con dos operadores, técnicos del Centro Coordinador de Emergencias y una Unidad Fénix de Drones.

También ha acudido la Asociación de Salvamento y Rescate Acuático de Castilla y León que trabaja junto con los recursos movilizados por Guardia Civil, entre ellos GEAS y helicóptero de rescate.

Asimismo, se han desplegado medios por parte de los bomberos de Zamora y bomberos de la Diputación de Zamora.

Activado un amplio dispositivo de búsqueda

Desde el primer momento, cuando se recibió el aviso a las 17:35 horas de que no localizaban al joven en la playa ‘la Casita’, se desplazaron a la zona medios de la Guardia Civil y de los bomberos de Zamora que estuvieron tratando de localizar al joven sin éxito.