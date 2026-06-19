Muere un hombre en un portal en Zamora: todo apunta a que cayó por las obras del ascensor

Un trágico accidente costó la vida anoche a un hombre en pleno centro de la capital zamorana. El suceso se registró pasadas las 21:30 horas, momento en el que varias unidades de intervención acudieron de urgencia a un edificio situado en la calle Florián de Ocampo, donde fue localizado el cuerpo sin vida de la víctima.

El despliegue policial y de emergencias en esta céntrica zona generó de inmediato una enorme expectación y preocupación entre los vecinos y los viandantes que paseaban por los alrededores.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron numerosos efectivos de la Policía Nacional, servicios sanitarios y diferentes recursos de emergencias.

La gravedad de la situación motivó además la presencia de especialistas de la Policía Científica y de la sección de Criminalística, así como de profesionales del Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias de la Junta de Castilla y León (Gripde).

La zona permaneció completamente acordonada durante buena parte de la noche mientras los agentes realizaban las diligencias oportunas y recababan pruebas sobre el terreno.

Fuentes policiales confirmaron a este medio que se trata de un fatal accidente provocado por un despiste de la propia víctima.

El edificio donde residía el hombre se encuentra actualmente acometiendo unas obras de reforma que afectan tanto al portal como al ascensor del inmueble.

El hombre se disponía a subir las escaleras para regresar a su vivienda cuando, debido a un fatal descuido relacionado con los trabajos de construcción que se están ejecutando, sufrió una caída entre el portal y el hueco del ascensor.

Fuentes policiales ratificaron que el hombre falleció prácticamente en el acto a consecuencia del impacto.

Asimismo, según fuentes cercanas a la investigación se descartó que se trate de una muerte violenta y rechazaron por completo la hipótesis del suicidio, confirmando que el origen de la tragedia radica exclusivamente en este desafortunado siniestro dentro de la comunidad de vecinos.

El caso queda ahora en manos de las diligencias judiciales habituales y de los resultados definitivos de la autopsia.