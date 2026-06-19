Buscan a un joven desaparecido mientras nadaba en el embalse de Ricobayo: los GEAS y un helicóptero rastrean la zona

El Centro Coordinador de Emergencias está dirigiendo la búsqueda de un joven de unos 20 años que ha desaparecido mientras estaba nadando en el embalse de Ricobayo.

A las 17:35 horas, el 112 ha recibido un aviso indicando que se le había perdido la pista mientras nadaba, concretamente en la playa 'La Casilla', a unos metros del mirador de Ricobayo, en Muelas del Pan.

Tras el aviso, desde el 1-1-2 se ha informado del incidente a la Guardia Civil (COS) de Zamora que ha acudido al lugar y ha activado distintos recursos como el helicóptero de rescate y los GEAS.

También a los bomberos de la Diputación de Zamora y a los bomberos de Zamora, que han acudido con una embarcación y equipo acuático, y a Sacyl, que se encuentran trabajando en el lugar.