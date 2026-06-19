Buscan a un joven desaparecido mientras nadaba en el embalse de Ricobayo: los GEAS y un helicóptero rastrean la zona
Se encontraba en la playa 'La Casilla', a unos metros del mirador de Ricobayo, en Muelas del Pan.
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El Centro Coordinador de Emergencias está dirigiendo la búsqueda de un joven de unos 20 años que ha desaparecido mientras estaba nadando en el embalse de Ricobayo.
A las 17:35 horas, el 112 ha recibido un aviso indicando que se le había perdido la pista mientras nadaba, concretamente en la playa 'La Casilla', a unos metros del mirador de Ricobayo, en Muelas del Pan.
Tras el aviso, desde el 1-1-2 se ha informado del incidente a la Guardia Civil (COS) de Zamora que ha acudido al lugar y ha activado distintos recursos como el helicóptero de rescate y los GEAS.
También a los bomberos de la Diputación de Zamora y a los bomberos de Zamora, que han acudido con una embarcación y equipo acuático, y a Sacyl, que se encuentran trabajando en el lugar.