Lío en las elecciones de la Cámara de Comercio de Zamora: la candidatura alternativa las impugna

Rueda de prensa en el marco del proceso electoral de la Cámara de Comercio de Zamora María Lorenzo ICAL

La candidatura alternativa a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora ha anunciado que presentará una impugnación administrativa.

Lo hará contra los resultados electorales de los grupos C Primera y D Primera tras las elecciones camerales celebradas el pasado 16 de junio.

La plataforma ha justificado esta decisión tras analizar la información disponible sobre el proceso electoral y considerar que existen aspectos que deben ser revisados para garantizar la legalidad y la transparencia de la votación.

Según explica en un comunicado, las dudas detectadas afectan a "aspectos sustanciales del procedimiento electoral" que, a su juicio, deben resolverse antes de dar por cerrada la composición definitiva del Pleno de la Cámara.

La candidatura alternativa ha agradecido la participación de las empresas zamoranas en los comicios y, especialmente, el respaldo recibido por parte de los empresarios de la provincia.

"Cientos de empresarios y empresarias han confiado en un proyecto basado en la renovación, la transparencia y la apertura de la Cámara de Comercio a todo el tejido empresarial zamorano", señala el comunicado.

Los resultados provisionales otorgan a esta candidatura siete de las doce vocalías elegidas directamente mediante sufragio empresarial, lo que la convierte en la opción más votada entre los participantes en el proceso.

Para sus representantes, este resultado evidencia "una amplia voluntad de cambio dentro de la institución" y refleja la apuesta de una parte significativa del empresariado por una Cámara "más participativa, más abierta y más conectada con la realidad económica de la provincia".

Sin cuestionar

No obstante, la candidatura insiste en que su decisión de recurrir no busca cuestionar la participación de otros candidatos ni el derecho de las empresas a concurrir a las elecciones.

"Nuestra actuación no pretende cuestionar la participación de ningún candidato ni el derecho de ninguna empresa a concurrir al proceso electoral, sino garantizar que todas las empresas hayan concurrido en condiciones de igualdad y con pleno respeto a la normativa vigente", afirma.

Además de la impugnación administrativa, el grupo ha anunciado que se reserva la posibilidad de emprender acciones judiciales una vez agotada la vía administrativa, en defensa de los intereses de sus candidatos, electores y de la propia institución cameral.

En este contexto, la candidatura considera prematuro abordar la elección de la futura Presidencia de la Cámara de Comercio de Zamora. A su entender, cualquier decisión sobre este asunto debe adoptarse cuando exista "certeza jurídica sobre la composición definitiva del Pleno".

Por ello, ha avanzado que informará más adelante sobre una posible candidatura a la Presidencia, una vez se resuelvan las reclamaciones presentadas y quede aclarada de forma definitiva la representación resultante de las elecciones.

La candidatura alternativa concluye asegurando que seguirá trabajando "con responsabilidad, firmeza y respeto institucional" para que la Cámara de Comercio de Zamora represente a todas las empresas de la provincia y para que la voluntad expresada en las urnas cuente con todas las garantías legales.