Inglés con series de televisión, retos de emprendimiento, tatuajes y arte urbano: así es el Verano Joven de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora ya tiene todo listo para que los niños y jóvenes de la ciudad no tengan tiempo de aburrirse en las próximas semanas.

La concejala de Juventud, Sara de la Higuera, ha presentado la nueva edición del programa ‘Verano Joven 2026’, una apuesta que busca ofrecer alternativas de ocio saludable, educativo y totalmente gratuito durante los meses de vacaciones, tocando disciplinas que van desde el deporte hasta la tecnología, el arte y los idiomas.

Para los más pequeños, el menú de este año llega cargado de ideas originales. Una de las grandes novedades es el taller "Pequeñas personas emprendedoras", organizado junto a la Oficina de Relevo Generacional para despertar la imaginación y el trabajo en equipo de una forma divertida.

También se estrena 'Archimundos', una actividad que mezcla el juego con el diseño urbano y la construcción.

La lista para el público infantil se completa con un taller para fabricar cabezudos, actividades para aprender sobre las abejas, clases de danza, juegos de siempre, itinerarios históricos por la ciudad y 'Cocinando los juegos del verano', que unirá fogones y entretenimiento.

Por su parte, los jóvenes de más edad podrán apuntarse a los cursos que mejor funcionaron otros veranos, como la fotografía, el dibujo manga o el crossfit.

Pero la gran sorpresa de esta edición es el 'Netflix English Lab', un taller de inmersión en inglés que utilizará las series de televisión del momento para que aprender el idioma sea mucho más motivador y ameno.

Las plazas para todos estos talleres se abren este mismo viernes 19 de junio a través de la web apuntamelineazamora.com y habrá de plazo hasta el jueves 25.

El arte del tatuaje toma La Alhóndiga

El 'Verano Joven' no es solo formación, también es una plataforma para los creadores de la tierra. Este año, la sala de exposiciones de La Alhóndiga cede su espacio al talento de la artista local Sandra Hernández, que toma el relevo de las ediciones anteriores.

Su muestra se inaugurará oficialmente el próximo lunes 22 de junio a las siete de la tarde, en un evento que estará ambientado con la música en directo de Drum Sax.

La exposición de Hernández rompe moldes al fusionar el dibujo clásico al carboncillo y óleo con el tatuaje microrealista de línea fina. El objetivo de la joven artista es claro: "reivindicar el tatuaje como una disciplina artística totalmente válida", sacándolo de la piel para colgarlo en los cuadros y retratos que llenarán la sala.