El caso 'Ultra Sanabria' llega a la Audiencia de Zamora: Javier Fáundez y Juan del Canto recurrirán su citación

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez y el diputado de Deportes, Juan del Canto.

El frente judicial en torno al denominado 'caso Ultra Sanabria', continúa dando que hablar. El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el vicepresidente tercero y diputado de Deportes, Juan del Canto, han decidido formalizar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Zamora.

El objetivo de ambos diputados y destacados miembros del Partido Popular zamorano es revocar la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria de citarlos a declarar en calidad de investigados.

Los dos máximos responsables de la institución provincial mueven ficha tras el rechazo de su recurso de reforma inicial por parte de la jueza instructora. Ambos dirigentes sostienen que su llamada a declarar carece de fundamento penal directo y buscan que el órgano provincial archive las actuaciones abiertas en su contra.

El origen de la investigación judicial radica en las presuntas irregularidades vinculadas a los contratos de patrocinio de la carrera de montaña 'Ultra Sanabria', un evento deportivo de gran calado en la provincia financiado en parte con fondos públicos de la Diputación zamorana.

Las pesquisas tratan de esclarecer si hubo un desvío o gestión anómala de los fondos concedidos para la organización de la prueba a través de la marca turística institucional, de la que ellos nos formaban parte de su Junta de Gobierno.

Este recurso ante la Audiencia Provincial de Zamora pretende parar las comparecencias en el juzgado sanabrés de ambos políticos del Partido Popular, alegando que ambos no tuvieron parte en las decisiones tomadas en la ejecución de la prueba deportiva y que no existen indicios de criminalidad que justifiquen mantener su condición de investigados.