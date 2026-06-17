Zamora esconde tres virgulillas por toda la ciudad en sus fiestas de San Pedro: encontrarlas tiene premio

Fiestas de San Pedro en Zamora en imagen de archivo. Fotografía: JL Leal / ICAL.

Plan DYCA Zamora ha puesto en marcha ‘La Virgulilla. Geobúsqueda’, que pasa por ser la tercera edición de la campaña ‘La Virgulilla’ con la que cada año se promueve la prevención del consumo de alcohol en menores y jóvenes durante las fiestas de San Pedro.

Del 16 al 29 de junio, tres virgulillas escondidas en diferentes puntos de la ciudad podrán encontrarse siguiendo una serie de pistas que serán publicadas en redes sociales.

El lema de la campaña funciona en dos niveles. En sentido literal, hay tres virgulillas escondidas que hay que encontrar.

En sentido figurado, una peña sin virgulilla se queda en pena: si durante las fiestas el grupo pierde la cabeza por un consumo irresponsable de alcohol, la diversión puede acabar convirtiéndose en un problema.

Ese es el mensaje preventivo de fondo que acompaña toda la campaña y que se intercalará con las pistas del juego en cada publicación.

Las pistas se publicarán en el perfil oficial de Plan DYCA, @plandycazamora. La primera virgulilla en esconderse será la dorada, reservada para las peñas, el 21 de junio. La segunda virgulilla, de color turquesa, se esconderá el 23 de junio.

La tercera y última virgulilla, también turquesa, se esconderá el 26 de junio. La campaña permanecerá activa hasta el 29 de junio, día de San Pedro, con contenidos de sensibilización y prevención.

Cada virgulilla lleva asociado un premio. Las dos virgulillas turquesas podrán canjearse por unos AirPods Pro 3 y un altavoz Marshall, respectivamente. La virgulilla dorada está reservada para las peñas y podrá canjearse por un pendón personalizado y un lugar destacado en el pregón de las fiestas de San Pedro 2027.

Quien encuentre una de las piezas deberá entregarla en el punto de canje habilitado por Plan DYCA para reclamar el premio correspondiente.

La campaña se difundirá simultáneamente en redes sociales y en Multicines Zamora, donde el spot promocional se proyectará durante la segunda quincena de junio. Tanto las bases legales como las instrucciones completas del juego estarán disponibles en la web oficial de Plan DYCA y en sus perfiles de redes sociales.