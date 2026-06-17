Más de 500 espirales tejidas a mano, el techo de la calle Benavente por las fiestas de San Pedro: "Un trabajo coordinado"

El concejal de Fiestas y Promoción Económica, David Gago, junto a representantes de diferentes colectivos de la ciudad, presentan la decoración popular para San Pedro 2026. Ayto. Zamora.

La calle Benavente de Zamora capital estará decorada de manera especial para recibir a las fiestas de San Pedro 2026. Se trata de más de 250 metros lineales de techo decorativo compuesto por unas 550 espirales del viento tejidas totalmente a mano.

Una obra artesanal y comunitaria bajo un diseño mucho más coordinado y planificado que en ediciones anteriores.

Siguiendo la dinámica de fiestas populares que viene defendiendo el concejal de Fiestas y Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, se trata de fomentar el uso participativo de diferentes edades y colectivos de la ciudad, "fruto de un trabajo continuo".

En el desarrollo del decorado han sumado fuerzas la empresa Mini2AC, la asociación Nuevo Tejiendo Zamora y los jóvenes del programa Mucho Cuzeo.

El origen de este llamativo techo de ganchillo tiene una raíz solidaria.

Según ha explicado Feli Pérez, representante de Nuevo Tejiendo Zamora, colectivo integrado por 18 mujeres, la idea nació de forma espontánea a raíz de una labor benéfica que estaban realizando para Autismo Zamora.

Al ver el resultado de aquellas piezas, el propio concejal David Gago les propuso adaptar la idea a gran escala para engalanar la ciudad durante las fiestas de San Pedro.

Las tejedoras se pusieron manos a la obra el pasado mes de marzo. En el proceso, los jóvenes de Mucho Cuzeo se encargaron de cortar las tiras de material, mientras que la costura final y el ensamblaje de las espirales en las estructuras corrió a cargo de cinco costureras del colectivo.

Además de vestir la calle Benavente, esta asociación se ha encargado de preparar los mandalas y las banderas zamoranas que adornarán los balcones de los ayuntamientos viejo y nuevo durante los días festivos.

El plan de embellecimiento urbano para San Pedro no se quedará ahí.

Gago ha adelantado que la Plaza de Sagasta también contará con una intervención muy colorida y con un diseño especial coordinado por Mini2AC en colaboración con la empresa Dagoba Iluminación, pensada para sorprender y llamar profundamente la atención de los viandantes.

Para celebrar el estreno del nuevo aspecto de la calle, este jueves a las 19:30 horas se organizará un evento especial en la propia calle Benavente.

Ana Alfonso, en representación de Mini2AC, ha animado a todos los vecinos a acercarse para disfrutar de las calles de Zamora en estas fiestas. La cita contará con juegos tradicionales, dinámicas lúdicas y la grabación con entrevistas en directo del pódcast Mucho Cuseo.