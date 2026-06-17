Alerta en Zamora tras hundirse el pilar de un puente junto a la N-122 : "Se demolerá y se actuará con la máxima rapidez"

Puente sobre el río Duero en la carretera provincial ZA-P-2102, en el tramo comprendido entre la Granja Florencia y el enlace con la carretera N-122 Diputación de Zamora.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha anunciado en rueda de prensa convocada de urgencia esta mañana la demolición y posterior construcción del puente que cruza el Duero, ubicado en la carretera de Granja Florencia, entre los tramos de la carretera provincial ZA-P-2102 y la nacional N-122.

El anuncio viene sucedido del hundimiento de su pilar central.

Los técnicos de obras de la Diputación de Zamora constataron el mal estado del puente actual, tras realizar una inspección después de una alerta emitida a las 6 de la mañana.

La vieja estructura afectada, que cuenta con una antigüedad que oscila entre los 70 y los 80 años, se compone de cinco vanos de unos veinte metros de longitud y una estrecha calzada de poco más de cuatro metros de ancho.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, informando del estado del puente sobre el río Duero en la carretera provincial ZA-P-2102 en el tramo que comunica Granja Florencia con la Nacional 122. Diputación de Zamora.

Ante el estado en el que ha quedado el pilar, los informes técnicos preliminares han sido tajantes al concluir que no resulta viable ninguna reparación, dejando la demolición y sustitución completa como la única salida técnica posible.

Para acortar los plazos al máximo, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha ordenado de forma urgente la redacción del informe técnico que permita declarar la actuación de emergencia.

Esta fórmula legal evitará el atasco burocrático y permitirá adjudicar los trabajos de forma directa para devolver la normalidad a la zona a la mayor brevedad.

Los planes de la institución provincial pasan por diseñar una infraestructura moderna y mucho más segura que triplicará la anchura de la actual: el nuevo puente tendrá diez metros de ancho, dos carriles de circulación, arcenes a ambos lados y un paso peatonal adaptado.

La factura de este imprevisto estructural superará los dos millones de euros, una inversión que la Diputación asumirá mediante un crédito extraordinario con cargo al remanente de tesorería, que deberá pasar por el Pleno de la corporación.

Paralelamente, Faúndez ya ha iniciado los contactos con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero para coordinar los permisos ambientales obligatorios.

El objetivo institucional es que las máquinas puedan empezar a tirar la vieja estructura en el plazo aproximado de un mes.

Mientras se contrata a la empresa especializada y arrancan las obras, el acceso al viaducto quedará completamente bloqueado con barreras de hormigón.

Esta situación obligará a los vecinos, agricultores y transportistas de la comarca a dar un importante rodeo y utilizar itinerarios alternativos a través de Zamora o de Toro para conectar con la N-122.

El presidente provincial ha pedido comprensión a los afectados ante esta situación sobrevenida, asegurando que se va a trabajar "con la máxima solvencia, rigor técnico y rapidez administrativa para restablecer cuanto antes una conexión viaria fundamental para la comarca".